Apresentador Ratinho defende intervenção militar e retirada de moradores em situação de rua

O apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, defendeu a realização de intervenção militar no Brasil que, em sua opinião, deve melhorar a situação do país.

A declaração polêmica ocorreu durante o programa Turma do Ratinho e na ocasião, ele ainda citou os casos de vacinas vazias sendo aplicadas em idosos, criticou o funcionalismo público, e opinou sobre a política armamentista e a guerra ao tráfico.

“Eu sei que o que vou falar aqui pode até chocar, mas está na hora de fazer igual fez em Singapura. Entrou um general, consertou o país e, um ano depois, fez eleições. Mas primeiro consertou, chamou todos denunciados e disse: ‘vocês têm 24 horas para deixar o país ou serão fuzilados’. Limpou Singapura”, disse fazendo menção à gestão do ex-primeiro-ministro de Singapura, Lee Kuan Yew.

Ele ainda falou sobre o ex-prefeito de Nova York que tirou os moradores em situação de rua das mesmas e os deu um lugar para que “se virassem''. “Do que as pessoas tinham medo? Morador de rua. Ele tirou todos os moradores de rua e deu um lugar para os caras se virarem. Ele limpou tudo e a imprensa ficou a favor dele. Aqui, se mexer com morador de rua, a imprensa cai em cima do político.”, afirmou o apresentador.

Ele acredita que a maioria dos brasileiros compartilha as mesmas ideias. “Se eu abrir uma votação perguntando se o povo é a favor da volta dos militares, dá 70%. Nossa democracia é muito frágil, dá margem para bandido”, disse.