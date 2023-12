Após virar sucesso, jovem do meme ‘Valeu, Natalina’ entra com processo contra Diogo Defante

A família do jovem que criou o bordão "Valeu, Natalina" ao aparecer em um dos vídeos no canal do YouTube de Diogo Defante está, desde junho deste ano, processando o humorista. A mãe do adolescente pede indenização por direito de imagem pelo uso indevido nos vídeos.

Nas imagens, Diogo aparece entrevistando um adolescente na rua e pede para que o garoto envie uma mensagem natalina a quem está assistindo, rapidamente o jovem responde: “Valeu, Natalina”. A resposta curta e simples acabou viralizando nas redes sociais.

Durante esta semana, o meme voltou a virar febre. E voltou a vir á tona o pedido da mãe para que a família seja indenizada pelo humorista. No documento, a mãe do jovem, que não teve o nome identificado, afirma que Diogo estaria usando do vídeo para fins comerciais e pede o fim da veiculação. Ela também pede que o humorista repasse o valor ganho com as imagens para o garoto.

Em um trecho da petição, os advogados alegam que Defante estaria tirando grandes lucros: “Sendo assim, está evidente que o réu aproveitando-se da vulnerabilidade do jovem passou a auferir grandes lucros”.