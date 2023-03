Após última apresentação na TV, Skank se despede dos fãs com show em BH

Com 30 anos de história na música brasileira, o Skank se despede dos seus fãs e admiradores com um show neste domingo, 26, às 19h, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O público estimado é 50 mil pessoas.

Mas, antes mesmo do adeus aos palcos, na noite deste sábado (25), foi ao ar uma homenagem do programa "Altas Horas", da Globo, para a banda mineira. Entre muitas apresentações, a emoção era nítida entre os músicos.

As participações foram de Jão, em “Ainda gosto dela”; Lô Borges, em “Te ver”; e Vitor Kley em “Vou Deixar”. A edição especial Skank contou também com a presença de João Gomes, Letícia Sabatella, Marcelo Gonçalves - vencedor do "Altas Promessas" -, Paula Fernandes e Zélia Duncan.

Em um momento de grande emoção, Samuel Rosa chegou a chorar após o depoimento do compositor e cantor Lô Borges, ídolo e parceiro do vocalista do Skank.

“É o cara que eu seguia, comprava [ingresso] para todos os shows. É uma honra ser amigo desse cara, que eu considero ser um gênio da composição", declarou Samuel Rosa.