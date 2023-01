Skank faz um dos últimos shows da banda nesta sexta (27), no BBB

A banda Skank escolheu a casa do ‘Big Brother Brasil’ para fazer um de seus últimos shows. Com uma trajetória de 30 anos, na próxima sexta-feira, dia 27, o grupo sobe ao palco do programa cantando sucessos que marcaram época em todo o Brasil. A banda já esteve no BBB outras duas vezes, nas edições 2 e 9, e agora retorna em clima de despedida, levando ao palco do reality um repertório abrangente com músicas conhecidas pelo grande público.

Rodando o Brasil na turnê de despedida desde o início de 2022, a banda se prepara para encerrar as atividades em março, quando deve fazer o último show, no palco do Mineirão, em Belo Horizonte. Mas não sem antes levar ao BBB uma de suas últimas apresentações.

“A gente vai fazer uma síntese do que tem sido o nosso show de despedida: um repertório abrangente, porque afinal de contas são 30 anos de carreira. É realmente uma comoção tremenda, as pessoas se emocionam e a gente, também nesses shows. Creio que no programa não vai ser diferente. Esperamos que seja uma grande noite”, adianta Samuel sobre a performance desta sexta-feira no reality.