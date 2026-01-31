Capa Jornal Amazônia
Após soltura, Mc Tuto agradece fãs nas redes; funkeiro atropelou jovem em gravação de clipe

Estadão Conteúdo

O cantor Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, de 25 anos, foi solto na sexta-feira, 30, após a Justiça de Barueri, na Grande São Paulo, revogar a prisão preventiva decretada contra ele em razão de um atropelamento ocorrido durante a gravação de um videoclipe.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o funkeiro compartilhou imagens da soltura e agradeceu aos fãs que não o abandonaram. "Passei pelos piores dias da minha vida nesse lugar, mas sei que serviu de aprendizado, e a vida é muito loca (sic), mas são seus planos Deus", escreveu.

Quem é MC Tuto

Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, tem 25 anos, nasceu e foi criado em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, e iniciou sua trajetória no funk na região de São Mateus, também na zona leste.

O funkeiro ganhou reconhecimento internacional no ano passado, quando foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa pela música Barbie, em parceria com DJ Glenner. Ele também é autor dos hits Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim, e Do Job; e é apontado como um dos fenômenos da nova geração do funk no País.

Ele foi preso no último sábado, 24, após atropelar, com um carro Porsche, um jovem de 20 anos em Barueri, região metropolitana de São Paulo, enquanto gravava um videoclipe. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso aconteceu por volta da meia-noite, no centro da cidade.

Em vídeo gravado por uma câmera no capô do carro, é possível ver o cantor acompanhado de uma mulher, que fazia fotos ou vídeos com celular dentro do carro no momento do impacto. Ambos saem do carro após o atropelamento.

MC Tuto foi preso em flagrante e a vítima encaminhada ao Hospital Sameb Central.

O Porsche transitava por um bolsão de estacionamento, onde a circulação é proibida, a não ser que haja autorização da Prefeitura.

Em vídeos publicados nas redes sociais, a mãe da vítima mostra a situação do carro após o atropelamento. "Olha o carro do Mc Tuto, que acabou com a vida do meu filho, todo detonado", diz a mulher mostrando o veículo que aparece com o para-brisa quebrado.

"Se vocês virem a situação do meu filho, dentro do hospital. Vocês não têm ideia de como ele está", lamentou.

Prisão e investigação

MC Tuto foi preso em flagrante após atropelar Gabriel Luiz Berrelhas Alves, de 20 anos, em uma área destinada exclusivamente a pedestres, na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, no centro de Barueri. O jovem foi socorrido em estado gravíssimo e permanece internado.

Após a prisão em flagrante, o cantor passou por audiência de custódia, quando a detenção foi convertida em prisão preventiva. De acordo com o boletim de ocorrência, o artista conduzia um Porsche em "velocidade absolutamente incompatível com a via".

Informações da Polícia Civil e imagens de câmeras de segurança divulgadas pela imprensa apontam que o veículo estava na contramão em uma via restrita a pedestres no momento do acidente.

O contexto da ocorrência agravou a situação do funkeiro. Segundo a investigação, MC Tuto estaria gravando um videoclipe de forma improvisada. Vídeos que circulam mostram que, no momento da colisão, o cantor aparentava estar distraído, segurando um celular e interagindo para uma selfie ou vídeo com uma passageira.

