Após polêmica no ano passado, 'Porta dos Fundos' divulga Especial de Natal em outdoors

Depois de toda a polêmica do ano passado, o "Porta dos Fundos" começa a divulgar o Especial de Natal 2020, que será lançado em 10 de dezembro no canal do YouTube do grupo. Com linguagem documental, “Teocracia em Vertigem” satiriza o cenário político brasileiro e questões globais, como a polarização, em um paralelo com fatos ocorridos nos tempos de Cristo.

Para comunicar o lançamento, foram espalhados outdoors em pontos estratégicos de Atibaia, município no interior de São Paulo, com frases como “Jesus Vai Voltar”, seguida da advertência "#NãoAssista ao especial de Natal do Porta”, e “Por que depositaram 89 mil moedas de prata na conta da ex-mulher de Judas?”.

A campanha contará também com outras ações, como filmes para televisão e uma estratégia de distribuição de conteúdo editorial nos canais do Porta dos Fundos - YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok.

“O Especial de Natal é um projeto cada vez mais esperado pelos fãs do Porta. Esse ano decidimos usar diferentes canais de comunicação para dar ainda mais visibilidade a um projeto que tem o DNA do grupo. Com o 'Jesus Vai Voltar' anunciamos que o projeto continua, e o '#NãoAssista ao Especial de Natal do Porta dos Fundos' lembra que as pessoas podem escolher se querem assistir ao filme ou não”, conta Christian Rôças (Crocas), CEO do Porta dos Fundos.

O Especial de Natal existe desde 2013 no canal do Porta no YouTube. Os cinco primeiros filmes somam 25.6 milhões de visualizações, mais de 3.4 milhões de horas assistidas. “Se Beber, Não Ceie” (2018), vencedor do Emmy Internacional na categoria ‘Humor’, e “A Primeira Tentação de Cristo” (2019), lançados na Netflix, e que foi alvo de polêmica, estarão disponíveis no canal a partir de dezembro.

“O Porta dos Fundos é o Brasil que deu certo. O sucesso do Especial de Natal só mostra que é possível falar de todos os assuntos, até os considerados ‘polêmicos’, com humor e, principalmente, de forma democrática ”, completa Crocas.

O filme deste ano conta com diversas participações especiais, como a diretora de “Democracia em Vertigem”, Petra Costa, e artistas como Clarice Falcão, Daniel Furlan, Emicida, Gabriel Louchard, Hélio de la Peña, Marcos Palmeira, Raphael Logam, Renato Góes, Teresa Cristina, Yuri Marçal, Marco Gonçalves, apenas para citar alguns.

No elenco, estão também os fundadores do grupo, Antonio Tabet, Fábio Porchat, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro e a trupe fixa do Porta, composta por Evelyn Castro, Fábio de Luca, Gabriel Totoro, Noemia Oliveira, Pedro Benevides, Rafael Infante, Rafael Portugal e Thati Lopes.

