Após morte do irmão, Oscar, Tadeu Schmidt explica decisão de apresentar BBB 26

Tadeu Schmidt publicou um vídeo no Instagram confirmando que foi sua a decisão de apresentar o BBB 26 nesta sexta-feira, 17, dia da morte do irmão, Oscar Schmidt. A lenda do basquete morreu aos 68 anos após uma parada cardiorrespiratória.

"Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje", disse Tadeu. O apresentador disse que Oscar é "seu maior ídolo e sua maior referência" e relembrou a paixão do irmão pela profissão.

"Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele. Oscar não foi ao meu casamento porque tinha um jogo. Oscar disputou uma partida com a mão quebrada", contou Tadeu. "Então a possibilidade de eu não apresentar o programa hoje é zero."

A informação de que Tadeu apresentaria o programa normalmente foi confirmada ao Estadão pela Globo na tarde desta sexta. Em nota, a emissora ressaltou que Tadeu vai abrir o programa com uma homenagem ao irmão.

No fim da tarde, Tadeu publicou uma homenagem ao eterno Mão Santa em seu perfil no Instagram. "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu.

Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu aos 68 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Alphaville. A morte foi confirmada pela família, por meio de comunicado. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e os filhos Felipe e Stephanie.

Segundo informou a prefeitura de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, ele chegou já sem vida ao Hospital Municipal Santa Ana.