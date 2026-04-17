Com 3 bilhões de streams na carreira, Clayton & Romário apresentam primeira parte de novo DVD

Clayton & Romário iniciam 2026 com o lançamento de "Por Vocês Vol. 1", primeira parte do novo DVD gravado na Arena Pacaembu, em São Paulo. O projeto marca uma fase de ascensão meteórica, impulsionada pelo single “Não Namora”, um feat com Zé Neto & Cristiano que já figura no TOP 40 do Spotify e acumula mais de 30 milhões de plays em menos de dois meses.

Com uma trajetória iniciada em 2008, a dupla goiana consolidou sua identidade através de grandes colaborações e projetos audiovisuais de peso. Ao longo da carreira, os irmãos já ultrapassaram a marca histórica de 3 bilhões de streams (sendo 1,8 bilhão no Spotify e 1,4 bilhão no YouTube), reforçando sua relevância no cenário sertanejo contemporâneo. Além do sucesso nos palcos, 2026 marca a estreia da dupla na teledramaturgia, com participação e música na trilha da novela “Coração Acelerado”.

No repertório, Clayton & Romário colecionam sucessos que rapidamente ganharam o país. Entre eles estão “Água Bos Zói”, parceria com Jorge & Mateus, além de “Aí Eu Chorei” e “Namorando Ou Não”, esta última gravada ao lado de Luan Santana, reforçando a força da dupla nas grandes colaborações do gênero, faixa que, sozinha, já ultrapassa 400 milhões de streams nas plataformas digitais.