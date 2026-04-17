Juliano Floss vence Prova do Finalista e é o primeiro na final do BBB 26
Dançarino se emociona ao ser anunciado por Tadeu Schmidt e celebra vaga após disputa de agilidade e conhecimento no reality show
Juliano Floss venceu a Prova do Finalista e garantiu sua vaga na grande Final do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), na noite desta sexta-feira (17). O dançarino é o primeiro participante confirmado na fase decisiva do reality show.
A disputa começou na última quinta-feira (16) e foi concluída nesta sexta-feira (17) com um quiz sobre as informações que os confinados receberam durante o dia da prova.
Emoção e as primeiras palavras do finalista
O apresentador Tadeu Schmidt consagrou a conquista de Juliano durante o programa ao vivo. O momento foi de grande emoção para o participante, que chorou ainda dentro do carro da prova.
Ao sair, foi imediatamente abraçado pela ex-BBB Ana Paula Renault, que estava no programa como convidada. Em meio às lágrimas e à alegria, Juliano Floss expressou sua incredulidade com a vitória. "Não acredito", reagiu o dançarino, ainda chocado com o feito de ser finalista.
Tadeu Schmidt reforçou a celebração. "Parabéns, Juliano, acredite! Você é Finalista do BBB 26!", anunciou o apresentador.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA