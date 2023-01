Após hiato de 3 anos, Juju Salimeni volta ao carnaval de SP como musa

Depois de três anos afastada da passarela do samba, a musa fitness e influencer Juju Salimeni volta ao Sambódromo do Anhembi como Musa do Camarote Avenida, que estreia no Carnaval paulistano. As informações são da coluna Leo Dias do portal Metrópoles.

Destaque em escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro como musa e rainha de bateria, a apresentadora prestigiou o Carnaval por mais de doze anos, em escolas como Mancha Verde, Unidos da Tijuca e X-9 Paulistana, a última pela qual desfilou em 2020.

“Fiquei honrada. Muito feliz de voltar ao Carnaval, como Musa do Camarote Avenida. Tenho uma história de doze anos com esse universo e estou com saudades de viver esta festa no Sambódromo! A pandemia atrapalhou muito. Acabei saindo da X-9, a escola que estava, e ainda não retornei”, disse a musa à coluna LeoDias.

Mesmo que a volta ainda seja distante da passarela, a apresentadora diz que a expectativa é grande. “Voltar para assistir já é muito legal, estou empolgada. No próximo ano, quem sabe, eu vou estar no camarote e na avenida”, diz Juliana.