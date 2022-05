Após engasgar com bolo Ana Maria Braga tranquiliza o público e agradece o carinho

Após passar por um susto ao final do 'Mais Você' da última quarta-feira, 4, quando engasgou comendo um bolo, Ana Maria Braga tranquilizou os fãs e contou que foi atendida pela equipe médica nos Estúdios Globo de São Paulo.

"Foi um susto que me dei e dei em vocês. Engasguei ontem e virou um assunto nacional quase. A Juju tava aqui e encerrou o programa. Ontem, estava entusiasmada que resolvi respirar antes da hora e engasguei. Quem nunca?", explicou Ana no programa desta quinta-feira, 5.

A apresentadora agradeceu a preocupação e o carinho do público. Ela prometeu tomar mais cuidado quando for experimentar as receitas do 'Mais Você'.

"Recebi muitos recados, fui muito bem atendida pelo serviço médico da Globo. Prometo fazer uma coisa de cada vez. Comer e falar faz parte do negócio aqui. Obrigada pela preocupação", finalizou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)