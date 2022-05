Ana Maria engasga com bolo no 'Mais Você e é atendida por equipe médica

Ana Maria Braga passou por um susto nesta quarta-feira, 4. A apresentadora engasgou enquanto comia um pedaço de bolo de laranja no final do "Mais Você". Sem conseguir se comunicar, a repórter Ju Massaoka fez o encerramento do programa.

Durante o "Bem Estar", no programa "Encontro", a equipe da emissora tranquilizou o público acerca do estado de saúde de Ana Maria. "Está tudo bem com a Ana Maria. Ficou tudo bem. Ela foi atendida pela equipe médica da TV Globo e amanhã [quinta-feira] estará de volta ao 'Mais Você'", afirmou Valéria Almeida, após uma série de perguntas nas redes sociais sobre o ocorrido.

No encerramento do "Mais Você", Ana Maria não leu a mensagem do dia. "Vamos para o intervalo... Não, não vamos para o intervalo. Vamos encerrar o programa. E tem mensagem para encerrar, gente? Sei lá. Fiquem com o 'Encontro'", disse ela.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)