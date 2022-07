Após dois anos, CarnaBragança volta a fazer a alegria dos foliões na Pérola do Caeté

Após dois anos de hiato devido a pandemia do coronavírus, o “CarnaBragança” está de volta no estado fazendo a alegria dos foliões na Pérola do Caeté. No sábado (15) e domingo (16), a cidade recebe atrações como Calcinha Preta, É o Tchan, Durval Lelys e a banda paraense Mizerê para agitar o carnaval fora de época tão querido pelos paraenses. O evento agita o verão bragantino há 22 anos e é considerado uma das maiores micaretas fora de época do Norte.

Segundo o organizador do evento, Mateus Soares, “o Carnabragança é tradição na nossa cidade, um evento feito para todos, com atrações nacionais e locais para fazer a alegria dos bragantinos e também dos turistas. Após dois anos de pandemia, estamos de volta, com um novo formato pensado especialmente para uma festa digna da Pérola do Caeté”, afirmou.

Vale destacar que o “CarnaBragança” deste ano está com local novo. “O novo local, agora no CityPark, é uma das novidades do evento com uma grande estrutura e um circuito diferente das edições anteriores. Durval Lelys não esconde a ansiedade em levar o ‘Asa de Águia’ para a folia. “Estamos chegando na área para fazer aquela já conhecida festa dos nossos fãs. É muito bom poder voltar a levar o som do ‘Asa de Águia’ para esse estado”, destacou. O pessoal do grupo “É O Tchan” também promete não deixar ninguém parado. “Temos certeza que será um sucesso, a gente adora um carnaval, estamos chegando para colocar a cara no sol, passar por debaixo da cordinha e levar muita alegria para essa terra que é o Pará”, destacou Compadre Washington.

O CarnaBragança é um carnaval fora de época da cidade, que reúne artistas de nível regional e nacional fazendo o município entrar na rota da massa jovem que sai em busca de diversão e boa programação. Traz uma expectativa de público de pelo menos 20 mil foliões. O evento já ganhou grandes proporções e movimenta cerca de 200 empregos durante sua produção.

Agende-se

CarnaBragança 2022

Data: 15/07 e 16/07

Hora: 20h

Local: Citypark (Bragança-Ajuruteua - 68600-000)