É Pará Isso: Bragança celebra 409 anos nesta sexta; vídeo

A região do Salgado está em festa nesta sexta-feira (08). Uma de suas filhas mais ilustres está de aniversário: Bragança. O município completa nesta sexta 409 anos de fundação e história. E para celebrar, Larissa Corrêa (@flordelari), bragantina embaixadora do É Pará Isso na região, demonstra todo seu amor pela cidade natal em mais uma reportagem deste projeto do Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram).

O que falar de Bragança?

Fundado em 1613, Bragança é chamada carinhosamente de Pérola do Caeté, por estar posicionada às margens deste rio de correntes fortes. Como uma boa cidade da região do Salgado, faz aniversário em pleno julho, o mês do veraneio. Com 409 anos, a cidade é dois anos mais velha que a capital, Belém.

Para entender como esta cidade funciona e conhecer um pouco de sua famosa gastronomia, uma parada indispensável é pela orla, cheia de restaurantes. Lá é possível ainda conhecer a Igreja de São Benedito, famosa pela Marujada, e a orla do Rio Caeté, onde é possível curtir um fim de tarde em tom bucólico para encerrar o dia.

Aí é só procurar alguns quitutes regionais já consagrados na cidade, como o Tacacá da Tia Cota ou a casquinha de arraia, disponível na maioria dos restaurantes ao redor da Praça do Coreto. E o que falar da farinha? Este elemento da cultura bragantina há muito tempo extrapolou o caráter alimentar e se tornou parte da identidade da cidade. Recentemente foi transformada em patrimônio cultural do Pará. E é gostosa demais.

Conhece a praia de Ajuruteua?

Para quem gosta de praia, Bragança oferece Ajuruteua. Distante 36 km do centro da cidade, é possível chegar lá por transporte público ou particular. Com extensas faixas de areia brancas e maré que varia por vários metros, Ajuruteua tem infraestrutura completa com pousadas, restaurantes e mercados. E, claro, seu principal atrativo: um mar azul e refrescante para quem ama o veraneio paraense.

Festividade de São Benedito

Em dezembro ocorre sua principal festividade: a Marujada, festividade em homenagem a São Benedito, um dos poucos Santos negros da Igreja Católica e padroeiro da cidade. A festa começa no dia 26 de dezembro. Esta tradição já tem mais de 200 anos e um de seus símbolos são os trajes vermelhos e os chapéus usados pelos marujos e marujas.

As fitas coloridas que enfeitam os chapéus dos marujos representam 14 cidadãos escravizados que fazem parte da história por trás da Marujada. Este chapéu é usado também nos festejos do tradicional grupo Arraial do Pavulagem.

É Pará Isso

O vídeo sobre o aniversário de Bragança foi feito por Larissa Corrêa (@floredelaria). Ela é uma das seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo mostram em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.