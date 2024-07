Após cancelar show em Salinas, Wesley Safadão explica condição de saúde; entenda

O cantor de forró Wesley Safadão, que se apresentaria em Salinópolis na última sexta-feira (19) e precisou cancelar a participação no festival “Pé na Areia”, usou os stories do Instagram neste sábado (20) para explicar aos fãs o motivo de sua ausência. Ele disse que travou a coluna e detalhou que isso já aconteceu em outras ocasiões.

“Travei minha coluna novamente, é algo que passa um filme na cabeça diante de alguns anos atrás, como já aconteceu. Mas hoje é totalmente diferente, agora realmente é mais uma travada muscular”, contou no seu perfil oficial. O artista era uma das principais atrações do festival realizado no Pará, na última sexta-feira (19). Na noite de sábado (20), ele se apresentou normalmente no “Fortal”, em Fortaleza (CE).

Nas gravações, Safadão está ao lado de um profissional, embora não tenha explicado se é um médico, fisioterapeuta ou outro especialista. O acompanhante ressaltou que o cantor não sofreu nenhum dano neurológico ou perda de forças e que já foi iniciado o tratamento com medicação direto na coluna. “Vamos trabalhar com mais sessões, ontem fiz um bloqueio analgésico para liberar a musculatura”.

Safadão ainda afirmou, nos stories deste sábado (20), que acordou mais aliviado após o procedimento. Ele não citou o cancelamento do show em Salinas, mas aproveitou o momento para detalhar que, ao cantar, é usado o diafragma, mas, com a lesão na coluna, não estava conseguindo.

“Para cantar, eu forço, pega muito forte aqui atrás, estava fazendo alguns testes e não estava conseguindo, hoje já acordei mais aliviado pela anestesia e daqui a pouquinho vou fazer uns testes aqui”, mencionou. Logo depois, Wesley publicou vídeos de um show em Fortaleza, além dos exercícios feitos para a coluna antes da apresentação.

O festival "Pé na Areia" garantiu o ressarcimento dos ingresssos a todas as pessoas afetadas pelo cancelamento do show de Safadão. No Instagram, a equipe publicou um comunicado dizendo que todos os ingressos referente ao dia de sexta-feira (19) serão ressarcidos nesta semana.

“O cliente poderá entrar no evento normalmente com ingresso físico ou digital e receber seu ressarcimento posteriormente. Os ingressos referentes ao dia 19/07 serão automaticamente ressarcidos da seguinte forma: compras online via baladapp serão ressarcidas automaticamente, informaremos o período até o reembolso nos próximos dias; compras físicas serão ressarcidas nos pontos de vendas que anunciaremos em breve. Lamentamos muito este momento e só desejamos melhoras para o artista”, dizia o texto do festival.