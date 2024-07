Shows de Wesley Safadão e Taty Girl agitam o festival Pé na Areia nesta sexta-feira

O segundo final de semana do Festival Pé na Areia, em Salinópolis, promete colocar os veranistas para dançar e se divertir ao som de Wesley Safadão e Taty Girl, que se apresentam nesta sexta-feira (19). As atrações são muito aguardadas pelo público, que vem lotando a praia do Atalaia desde os primeiros shows do evento.

Grande nome do forró nacional, Wesley Safadão sempre arrasta uma multidão para seus shows e não será diferente no palco do Pé na Areia. O cantor esteve recentemente no estado para se apresentar no Parárraiá. O show aconteceu no dia 14 de junho, no estacionamento do Mangueirão, e foi um sucesso de público.

Na ocasião, o artista conversou com o Grupo Liberal e falou sobre as músicas mais aguardadas de seus shows no Pará. 'Tentativas em vão', 'Ar condicionado no 15', 'Camarote', 'Pega o Guanabara' são algumas das músicas que não podem faltar", afirmou o cantor.

Seja qual for o município do Pará, o cantor está sempre acompanhado de uma legião de fãs, que o acompanham nas diversas apresentações. A advogada Marcielly Monteiro, 27 anos, integra o fã club Vips do Safadão, e já está com ingresso garantido para o Pé na Areia, ela não esconde a grande ansiedade e expectativa para o show.

“A expectativa é muito grande pra esse show. Desde que foi anunciado, a gente já começou a se planejar, onde vai ficar, comprar o ingresso com antecedência, tudo pra garantir que a gente esteja perto do palco. É a primeira vez que vou a um show dele em Salinas, e eu conheço boa parte dos interiores do Pará, por causa dos shows dele”, conta a advogada”.

Admiradora do trabalho de Wesley há muitos anos, Marcielly relata que está muito ansiosa para o show em Salinas. (Foto: Arquivo Pessoal)

Marcielly conta que o fato de o show ser na praia do Atalaia tornará tudo ainda mais especial, pelo fato da energia e das pessoas que sempre estão animadas nas apresentações do Safadão.

"A gente sempre fica animado de vivenciar uma energia única, o show do Wesley, porque aonde ele vai, ele entrega essa energia maravilhosa. Ele é um artista de multifacetas, que acaba sempre se adaptando a proposta dos shows, o repertório vai estar adaptado à praia, por conhecer a versatilidade dele, eu sei que vai ser uma experiência diferenciada”, explica a fã.

Admiradora do trabalho de Wesley há muitos anos, Marcielly relata que esteve no último show do cantor, no Parárraiá, e que precisou chegar muito cedo para garantir um bom lugar perto do palco. Segundo a advogada, a experiência de ir aos eventos junto com o fã clube é acolhedora.

“A gente tem esse hábito de chegar cedo, pra estar na grade do palco, e o fã clube é um fator de acolhimento, de pessoas que acompanham e vestem a camisa dele. No Parárraiá a gente foi cedo e fizemos um vídeo de toda a movimentação. Quando ele entrou no palco, ele nos reconheceu e isso foi muito especial pra gente”, acrescenta.

Uma das grandes expectativas do público para o show de Wesley é para a apresentação de ‘Bem Vinda ao Meu Mundo’, nova música de trabalho do artista, que ele já apresentou em shows. Mas os fãs paraenses do cantor também são nostálgicos e sempre aguardam que ele toque músicas do TBT, que reúne os maiores sucessos de sua carreira, como ‘Eu Ainda Vou Ver’, ‘Tentativas em Vão’ e ‘Vai Esperar’.

Taty Girl

A cantora Taty Girl também irá agitar a sexta-feira do Pé na Areia com um show especial para trazer grandes sucessos da carreira, incluindo Falta Coragem, Mel, e Nada Se Compara a Ti.

Com 2,2 milhões de seguidores no Instagram e 30 anos de carreira, Taty Girl desponta hoje como uma cantora de forró de sucesso no Brasil, com shows em diversos festivais pelo país.

Ela ficou conhecida inicialmente por fazer parte da banda Rabo de Saia e depois fez parte da banda “Gaviões do Forró”. Em seguida, integrou o grupo Forró real” e, posteriormente, com a “banda Solteirões do Forró” ao lado de Zé Cantor. Só em 2008 ela lançou sua carreira solo, intitulada “Taty Girl & banda Forró Adoro”.

Pé na Areia

No sábado (20), o festival Pé na Areia continua com a última festa do evento, que será comandada pelos shows de Dennis DJ e Mari Fernandez.

Os ingressos podem ser adquiridos de maneira online, no site: baladapp.com.br e de forma física na loja Chilli Beans dos shoppings de Belém e na loja Iphone Bel, localizada na travessa Doutor Moraes, no bairro de Nazaré.