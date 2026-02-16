Após cancelamento de turnê do Twisted Sister, Dee Snider desmente boatos sobre sua saúde

Após o cancelamento da turnê comemorativa de 50 anos do Twisted Sister, que incluiria apresentação no festival brasileiro Bangers Open Air, o vocalista Dee Snider veio a público para esclarecer rumores sobre seu estado de saúde.

Em declaração no programa de rádio House of Hair, o cantor foi direto: "Não estou morrendo. Quer dizer, todos nós vamos morrer um dia, mas não vou morrer agora".

Problemas de saúde impedem retorno aos palcos

A turnê foi cancelada após o artista, de 70 anos, relatar questões cardíacas e artrite degenerativa. Segundo Snider, as condições físicas tornaram inviável manter o nível de intensidade que sempre marcou suas performances.

O vocalista explicou que os rumores sobre uma situação grave se espalharam rapidamente depois do anúncio. No entanto, reforçou que está "vivo e bem", apenas impossibilitado de se apresentar como fazia décadas atrás.

Snider afirmou que chegou a ouvir sugestões para fazer shows de forma mais moderada, mas rejeitou a ideia. Para ele, subir ao palco sem entregar a energia máxima seria desrespeitoso com os fãs e com a própria trajetória da banda.

Lembranças

Durante o programa, o cantor destacou que prefere preservar a imagem construída ao longo dos anos. Ele citou, em tom bem-humorado, que não gostaria de ser visto no palco em um formato reduzido, fazendo referência a Willie Nelson.

"Se vocês têm lembranças de grandes shows meus, é assim que quero ficar na memória", declarou.

Apesar da saída do grupo e do cancelamento da agenda comemorativa, Snider garantiu que não está se aposentando da vida artística. Ele continuará apresentando o House of Hair, trabalhando na direção de um filme e desenvolvendo novos projetos criativos.

O retorno que não aconteceu

A excursão marcaria o primeiro retorno do Twisted Sister aos palcos desde 2016, quando a banda encerrou oficialmente as atividades com a turnê de despedida 40 and F#ck It.

O projeto reuniria membros centrais da formação clássica, como os guitarristas Jay Jay French e Eddie Ojeda. A formação ainda contaria com o baterista Joe Franco, que assumiu o posto após a morte de A.J. Pero em 2015. O baixista Mark Mendoza não participaria da celebração.

Mesmo com o retorno abortado, Dee Snider fez questão de tranquilizar os fãs, ele segue ativo, agradecido pelo apoio e disposto a continuar criando ainda que longe das turnês intensas que marcaram sua carreira.