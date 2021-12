Após Anitta, ex-BBB21 está no Ver-o-Peso gravando publicidade

A fama do mercado do Ver-o-Peso, um dos principais cartões postais de Belém, tem ampliado nos últimos tempos. Após a vinda de da cantora Anitta para gravar o clipe de sua nova música, "No Chão Novinha", a vice-campeã do BBB 21, a influencer Camilla de Lucas, está, nesta sexta-feira (17), no meio da feira gravando uma peça publicitária para uma marca de cerveja nesta sexta-feira (17).

Camilla chegou em Belém, na última quinta-feira (16) e chegou a publicar no story do instagram imagens na Estação das Docas, onde parou para almoçar.

Camilla de Lucas (Thainá Dias/Especial O Liberal)

