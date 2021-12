Camilla de Lucas diz no Twitter que quer ir ao Festival Psica

Camilla de Lucas já causa um grande burburinho desde que desembarcou em Belém. A influenciadora veio a trabalho e segue nos pontos turísticos da cidade na manhã desta sexta-feira, 17.

Um tweet dela deixou os fãs animados: Camilla pergunta sobre o Festival Psica que vai reunir grandes nomes da música brasileira. Entre as convidadas estão ícones pretas do Brasil, como Elza Soares e Karol Conká, com quem dividiu o confinamento do Big Brother Brasil 21.

“Que isso de pisca aqui em Belém que vcs tão falando? EU QUEROOO”, escreveu Camilla.

Festival Psica começa hoje, 17, segue até dia 19 de dezembro, no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará. Além das duas atrações citadas acima, o evento ainda terá apresnetações de Chico César, , Black Alien, Marina Sena, Tasha & Tracie, Potyguara Bardo, Nic Dias + Vandal, aparelhagem Gigante Crocodilo Prime, entre outros.