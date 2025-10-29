Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paes Loureiro toma posse na Academia Paraense de Letras e reforça defesa da literatura amazônica

Poeta e professor paraense destaca a importância do livro e do ensino para fortalecer a cultura literária na Amazônia

Eduardo Rocha
fonte

Paes Loureiro: preservação e valorização da literatura amazônida (Foto: Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

A preservação da Amazônia, ambiental e culturalmente, passa também pelo incentivo à leitura e à escrita. Por isso, a posse do poeta e professor paraense João de Jesus Paes Loureiro, 86 anos, na Academia Paraense de Letras (APL), nesta quinta-feira (30), às 19h, representa um marco na aproximação entre escritores e leitores da região. A cerimônia será coordenada pelo presidente da instituição, Ivanildo Alves, na sede da APL, em Belém.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Paes Loureiro ressaltou que a Academia, fundada em 3 de maio de 1900, tem um papel histórico na cultura paraense. Para ele, é preciso ampliar essa atuação na “defesa do livro não apenas como objeto simbólico, mas na mão do leitor — e na mão dos leitores desde criança”.

Compromisso com a literatura amazônica

“A APL contribui para a literatura feita na Amazônia, na medida em que ela fortalece e valoriza a criação literária a partir da sua realidade, e a nossa realidade é o Pará amazônico”, destacou o poeta.

VEJA MAIS

image Alepa reconhece obra do poeta Paes Loureiro como patrimônio cultural e imaterial do Pará
O projeto recebeu os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Cultura e segue para a sanção do governador Helder Barbalho

Paes Loureiro defende que a Academia deve ampliar o incentivo à leitura e à difusão da produção regional. “Acho que poderia expandir mais essa defesa do livro, essa luta para que as escolas tenham em suas bibliotecas os livros de autores paraenses, de autores amazônicos, e que haja uma renovação ou enriquecimento a cada ano com as novas produções.”

Para ele, o fortalecimento da literatura local passa também pelas bibliotecas escolares, universitárias e pelo próprio sistema de ensino. “O sistema de ensino é fundamental para que a literatura de um povo ou de um lugar possa se afirmar, confirmar e ser celebrada.”

Uma escolha incentivada por amigos

O poeta revelou que sua candidatura à Academia foi motivada por sugestões e convites de amigos e colegas escritores. “Essa insistência de tantas pessoas amigas para que eu pudesse entrar me tocou, me sensibilizou, e eu concordei com a minha inscrição”, contou.

Paes Loureiro será empossado na cadeira nº 9, patronímica de José Coelho da Gama e Abreu, o Barão de Marajó, anteriormente ocupada pelo professor Édson Raymundo Pinheiro de Souza Franco.

Das margens de Abaetetuba à Academia

O momento é simbólico para o menino que, aos 12 anos, ainda na 5ª série primária em Abaetetuba, nordeste do Pará, teve seu primeiro poema publicado na revista Escrita, de circulação nacional. O texto, dedicado ao Dia das Mães, venceu um concurso e garantiu ao jovem poeta um pacote com dez exemplares da revista — o primeiro reconhecimento de uma carreira que se tornaria referência na literatura amazônica.

A literatura como transfiguração da palavra

Para Paes Loureiro, a arte literária é um exercício de transformação da linguagem. “A literatura é uma transfiguração da linguagem numa significação múltipla, possível pela criatividade do escritor e pela criatividade do leitor”, afirma.

Segundo o poeta, a literatura é uma arte voltada ao outro. “A literatura é uma arte feita para o outro, não para o si mesmo do autor. Nós, autores, temos o prazer de criar a obra. Quando ela está pronta, só nos resta dizer: ‘Olha, estás pronta, segue o teu caminho. Podes viajar’.”

O leitor como coautor

É nesse diálogo entre escritor e público que a literatura ganha novas interpretações. “É um diálogo solitário entre o autor e o leitor. A gente escreve solitariamente, e o leitor, solidariamente, lê. A literatura cria uma segunda realidade, em que as pessoas se integram como uma forma concreta de viver.”

Ser poeta, para ele, é ter um compromisso com a palavra. “É fazer poesia através da palavra e ter o sentimento poético diante da realidade. É ver o mundo poeticamente, transfigurá-lo no momento de traduzi-lo em palavras.”

Nesse processo de ‘encantaria da palavra’, cada leitor cria o poema para si mesmo. “O leitor é também um coautor, porque ao ler o poema — sem nunca perguntar ao poeta o que ele quis dizer — vai reconstruindo, em seu sentimento e pensamento, os versos do poema.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

paes loureiro toma posse na academia paraense de letras
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Gaby Amarantos vai recriar o filme 'Rock Doido' em plano-sequência no palco do Global Citizen

A cantora paraense promete transformar o Mangueirão em uma grande festa de aparelhagem

29.10.25 19h43

ENDOIDA!

Viviane Batidão confirma show de abertura no 'Global Citizen Festival: Amazônia'

A artista foi convidada após o sucesso do “Amazônia Live” e promete repetir a energia do “rock doido” no Mangueirão

29.10.25 19h18

GLOBAL CITIZEN AMAZÔNIA

Estacionamento Global Citizen: saiba valores e onde comprar vaga para deixar o carro ou moto

Garantir a vaga com antecedência ajuda a evitar imprevistos no dia e permite foco total na experiência do festival

29.10.25 12h27

CELEBRIDADES

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

29.10.25 10h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAIBA TUDO

Como chegar no Global Citizen Festival? Veja horários, entradas e linhas de ônibus para o Mangueirão

Confira dicas de acesso, transporte público e horários ideais para aproveitar o evento em Belém

29.10.25 8h00

CELEBRIDADES

Descubra quanto custam as joias luxuosas que Vini Jr. deu a Virginia Fonseca no pedido de namoro

O craque do Real Madrid surpreendeu a influenciadora com peças exclusivas da Tiffany & Co. em ouro rosé e diamantes.

29.10.25 10h09

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

BELÉM

Global Citizen em Belém: palco do festival está montado e imagens são divulgadas

A programação ocorre na América Latina pela primeira vez neste sábado, 1º de novembro. Entre as atrações, está Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, vocalista do Coldplay

29.10.25 8h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda