Aparência de Padre Fábio de Melo chama a atenção de internautas

Após aparecer no programa 'Altas Horas', na madrugada do último domingo, 5, a aparência do Padre Fábio de Melo gerou muita repercussão nas redes sociais. Muitos questionam se o religioso fez procedimentos estéticos para harmonizar o rosto.

"Gente, o Padre Fábio de Melo 'tá' parecendo um filtro de harmonização facial", comentou uma internauta no Twitter.

Outra usuária da rede social perguntou se o padre também estaria sofrendo com as sequelas da covid-19, igual a cantora Joelma.

Até o momento, o sacerdote não se pronunciou sobre a repercussão do caso.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)