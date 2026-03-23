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Aos 97 anos, Oswaldo Mendes revisita sete décadas da publicidade na Amazônia

Livro resgata campanhas históricas e a criação da primeira agência da região Norte

Abílio Dantas
fonte

Oswaldo Mendes (Arquivo pessoal)

O publicitário Oswaldo Mendes, aos 97 anos e ainda em atividade, se prepara para lançar o livro O sonho da Madison Avenue na Amazônia”, obra que resgata a trajetória da publicidade na região Norte e os bastidores da criação da primeira agência de propaganda da Amazônia. O lançamento será realizado no dia 30 de março, às 17h, na sede da Associação Comercial do Pará, em Belém.

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Na publicação, Mendes revisita momentos marcantes da publicidade regional, reunindo campanhas premiadas e histórias de bastidores até então inéditas. O livro também marca a celebração de seus 70 anos de carreira, período em que o publicitário teve papel decisivo na consolidação do setor de comunicação na região.

image Obra de autoria de Oswaldo Mendes: “O Sonho da Madison Avenue na Amazônia” (Divulgação)

A obra chega ao público após décadas de incentivo de profissionais do mercado e admiradores, que reconhecem em Mendes uma das principais referências da publicidade amazônica. No livro, ele reúne experiências, conquistas e episódios que ajudam a compreender a formação e o desenvolvimento do setor no Norte do país.

image Oswaldo Mendes (Luiz Braga)

Ao percorrer campanhas de diferentes épocas, o autor apresenta um panorama histórico da publicidade na Amazônia e propõe reflexões sobre criatividade, mercado e as transformações da atividade ao longo de sete décadas.

Com patrocínio da Associação Comercial do Pará e da Federação das Indústrias do Estado do Pará, o lançamento reforça a importância da preservação da memória da comunicação na região e o reconhecimento da contribuição de um de seus principais protagonistas.

Fundada em 1956 como Santos-Mendes, e considerada a primeira agência de comunicação da região Norte, a empresa deu origem à atual Mendes Comunicação após a separação dos sócios fundadores, Oswaldo Mendes e Avelino Henrique dos Santos, cinco anos depois. Ao longo de sua trajetória, a agência se consolidou como referência criativa, acumulando 744 prêmios, sendo 222 internacionais. Entre os reconhecimentos estão títulos como Agência do Ano do Brasil e o prêmio Jeca Tatu, voltado à valorização da língua portuguesa.

A Mendes Comunicação também se destaca pelo engajamento social. Responsável pela comunicação do Círio de Nazaré, a agência atua de forma voluntária em campanhas de interesse público, como incentivo à doação de leite humano, defesa dos animais, inclusão de pessoas com deficiência e valorização da pessoa idosa.

Serviço:

Lançamento do livro: O sonho da Madison Avenue na Amazônia, do autor Oswaldo Mendes

  • Data: 30 de março de 2026
  • Horário: 17h
  • Local: Associação Comercial do Pará (ACP) - Avenida Presidente Vargas, nº 158, Campina– Belém (PA)
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