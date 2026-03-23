Aos 97 anos, Oswaldo Mendes revisita sete décadas da publicidade na Amazônia

O publicitário Oswaldo Mendes, aos 97 anos e ainda em atividade, se prepara para lançar o livro “O sonho da Madison Avenue na Amazônia”, obra que resgata a trajetória da publicidade na região Norte e os bastidores da criação da primeira agência de propaganda da Amazônia. O lançamento será realizado no dia 30 de março, às 17h, na sede da Associação Comercial do Pará, em Belém.

VEJA MAIS

Na publicação, Mendes revisita momentos marcantes da publicidade regional, reunindo campanhas premiadas e histórias de bastidores até então inéditas. O livro também marca a celebração de seus 70 anos de carreira, período em que o publicitário teve papel decisivo na consolidação do setor de comunicação na região.

Obra de autoria de Oswaldo Mendes: “O Sonho da Madison Avenue na Amazônia” (Divulgação)

A obra chega ao público após décadas de incentivo de profissionais do mercado e admiradores, que reconhecem em Mendes uma das principais referências da publicidade amazônica. No livro, ele reúne experiências, conquistas e episódios que ajudam a compreender a formação e o desenvolvimento do setor no Norte do país.

Oswaldo Mendes (Luiz Braga)

Ao percorrer campanhas de diferentes épocas, o autor apresenta um panorama histórico da publicidade na Amazônia e propõe reflexões sobre criatividade, mercado e as transformações da atividade ao longo de sete décadas.

Com patrocínio da Associação Comercial do Pará e da Federação das Indústrias do Estado do Pará, o lançamento reforça a importância da preservação da memória da comunicação na região e o reconhecimento da contribuição de um de seus principais protagonistas.

Fundada em 1956 como Santos-Mendes, e considerada a primeira agência de comunicação da região Norte, a empresa deu origem à atual Mendes Comunicação após a separação dos sócios fundadores, Oswaldo Mendes e Avelino Henrique dos Santos, cinco anos depois. Ao longo de sua trajetória, a agência se consolidou como referência criativa, acumulando 744 prêmios, sendo 222 internacionais. Entre os reconhecimentos estão títulos como Agência do Ano do Brasil e o prêmio Jeca Tatu, voltado à valorização da língua portuguesa.

A Mendes Comunicação também se destaca pelo engajamento social. Responsável pela comunicação do Círio de Nazaré, a agência atua de forma voluntária em campanhas de interesse público, como incentivo à doação de leite humano, defesa dos animais, inclusão de pessoas com deficiência e valorização da pessoa idosa.

Serviço:

Lançamento do livro: O sonho da Madison Avenue na Amazônia, do autor Oswaldo Mendes

Data: 30 de março de 2026

Horário: 17h

Local: Associação Comercial do Pará (ACP) - Avenida Presidente Vargas, nº 158, Campina– Belém (PA)