Marketing impulsiona crescimento expressivo do Círio de Nazaré em 30 anos

Gestor da comunicação publicitária do Círio de Nazaré há 33 anos, Oswaldo Mendes já testemunhou e impulsionou mudanças significativas na forma como a festividade é divulgada e gerida. "Eu entrei na Diretoria [da Festa de Nazaré] em 1991, convidado pelo então coordenador João Carlos Oliveira, que queria mudar a estrutura e implantar uma Diretoria de Marketing", relembra o ocupante benemérito do cargo. Naquela época, as doações eram mínimas e os esforços de arrecadação eram feitos porta a porta, através do chamado Livro de Ouro.

A profissionalização do marketing foi um marco importante, permitindo que o Círio se expandisse e alcançasse novos patamares.

“Naquela época, não existia patrocinador do Círio, apenas apoiadores. Íamos nas empresas, de porta em porta, pedir doações mínimas que mal davam para custear o que hoje seria a corda”, destaca.

Uma das principais responsabilidades da Diretoria de Marketing é a criação do cartaz oficial do Círio. "No início, o cartaz era escolhido pelos próprios diretores em uma reunião ordinária. Isso evoluiu e hoje a escolha é feita por um colegiado, incluindo padres barnabitas, diretores e o próprio arcebispo, em votação secreta", explica Oswaldo. A agência Mendes Comunicação, voluntária desde 1991, é responsável pela criação da peça, que sempre reflete o tema anunciado pelo arcebispo no encerramento do Círio anterior.

Oswaldo Mendes em entrevista no estúdio da Redação Integrada de O Liberal (Cristino Martins | O Liberal)

A evolução tecnológica trouxe novos desafios e oportunidades. Mendes relata que, com o avanço das redes sociais e a criação do site oficial, a festa ganhou uma nova dimensão digital. "Hoje, temos o site CIRIODENAZARE.COM.BR e estamos presentes no Instagram, Facebook e até na TV Círio, no YouTube”, conta Oswaldo. Durante a pandemia (2020-2021), as plataformas ajudaram a manter a conexão com os devotos.

A participação da imprensa e de novos criadores de conteúdo digital também é fundamental. "Quanto mais conseguirmos levar o Círio de Nazaré para além de Belém, melhor para o povo católico do Pará. A imprensa é uma parceira essencial nesse processo", afirma. O credenciamento dos profissionais é rigoroso para garantir a qualidade e segurança na cobertura dos eventos.

O apoio financeiro é outro aspecto crucial para a realização do Círio. "Em 2003, criamos o projeto do patrocinador oficial do Círio. Hoje, temos 24 patrocinadores, um patrocinador master, cinco apoiadores master e 82 apoiadores oficiais, gerando uma receita em torno de R$ 5 milhões para custear o Círio e as obras sociais da Basílica de Nazaré", revela. Além das cotas de patrocínio e apoio, o governo do Estado e a prefeitura de Belém entram com cerca de 25% do orçamento total da festa.

Para Oswaldo Mendes, o Círio é muito mais que um evento.

"Como todos que estão na Diretoria, ninguém é remunerado, a gente doa um pouco do tempo diário para esse trabalho. Nossa Senhora de Nazaré é tudo para mim e para o povo católico do Pará. Eu não conheço devoção igual; seguramente é a maior procissão mariana do mundo", conclui.

