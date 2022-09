Aos 46 anos, Luana Piovani conta que está na menopausa: 'Crises de calor'

A atriz Luana Piovani, de 46 anos, compartilhou um vídeo no Instagram onde contou que está na menopausa. Ela falou sobre a fase de declínio natural nos hormônios reprodutivos da mulher e seus efeitos no corpo, como as crises de calor.

"Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem? Estou aqui de Dra. Vanda e vim bater um papinho rápido com vocês sobre os meus próximos posts. Bom, o assunto é o seguinte, sendo bem direta: menopausa. Eu tenho 46 anos, acabei de fazê-los, mas já estou na menopausa e não estou falando de pré-menopausa, estou falando de menopausa mesmo. Fiz os meus exames de sangue e constatei que estou na menopausa, o que tem uma vantagem ótima: a gente não precisa mais ficar usando fralda todo mês", contou.

Luana falou também dos efeitos ruins da fase da vida da mulher em que ocorre a interrupção natural da menstruação. "Porém tem consequências chatas. Eu, por exemplo, estou passando agora por aquelas crises de calor. Já comecei a me medicar porque não dá para fazer novela no verão europeu com essas camisas de seda tendo crises de calor. Já estou tomando a minha testosteronazinha na medida para me ajudar e realmente está me ajudando, está amenizando", explicou.

Atualmente, Luana interpreta a Dra. Vanda, primeira vilã de sua carreira em Sangue Oculto, transmitida pela emissora SIC, e que também pode ser vista no Brasil, por meio da SIC Internacional (canal 208, na NET).