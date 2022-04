Luana Piovani posa com namorado em Portugal, após rumores de término

Após rumores de término, por conta do tempo em que os dois não apareciam juntos, a atriz postou na madrugada desta sexta-feira (29), nas redes sociais, uma foto com o namorado, o modelo Lucas Bitencourt, de 31 anos.

O registro foi feito durante um programa de casal em Portugal, onde ela vive com os três filhos, frutos do seu casamento com o surfista e agora ex-BBB Pedro Scooby.

Luana, de 45, e Lucas assumiram publicamente o namoro em dezembro do ano passado. Ele é brasileiro e, assim como a atriz, vive atualmente em Portugal.