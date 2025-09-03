Capa Jornal Amazônia
Cultura

'Ao permanecer no presente, ainda há muito dele ali', reflete Demi Moore sobre Bruce Willis

Estadão Conteúdo

Demi Moore falou publicamente sobre a condição de saúde de Bruce Willis, diagnosticado com demência. As declarações foram feitas em participação no episódio do podcast The Oprah Podcast, de Oprah Winfrey, publicado na última terça-feira, 2.

No episódio, Oprah conversou com Emma Heming Willis, atual esposa do ator, sobre o impacto da doença no dia a dia da família. A apresentadora também incluiu um trecho de entrevista com Demi Moore, que foi casada com Bruce de 1987 a 1998. Os dois têm três filhas e mantêm contato frequente desde o fim do casamento.

Durante a conversa, Demi relatou como percebe as mudanças no comportamento e na comunicação de Bruce. "É difícil. É duro ver alguém que foi tão vibrante, forte e determinado passar por essa transformação", disse.

Demi destacou a importância de aceitar a nova realidade imposta pela condição de Bruce, evitando comparações com quem ele foi no passado. Para ela, o segredo está em ajustar as expectativas e acolher o momento presente com sensibilidade.

"É essencial encontrá-los onde estão agora. Não esperar que sejam quem foram ou quem gostaríamos que fossem. Quando fazemos isso, percebemos uma doçura, algo mais suave, terno e amoroso", refletiu.

A atriz também comentou sobre a mudança na dinâmica do relacionamento com Bruce, que passou a exigir mais cuidado e atenção e reforçou a importância de não se prender ao passado ou antecipar perdas futuras.

"Se ficamos revivendo o que era ou o que foi perdido, isso só gera ansiedade e tristeza. Mas, ao permanecer no presente, ainda há muito dele ali. Talvez não de forma verbal, mas ainda assim é algo bonito, dentro do possível", concluiu.

Emma Heming rebate críticas por viver em casa separada

Recentemente, Emma Heming relatou que vive em uma casa separada do ator desde o diagnóstico de demência frontotemporal. A informação foi revelada durante o especial Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey with Diane Sawyer, exibido pela ABC na quarta-feira passada, dia 27.

Segundo ela, Bruce mora em uma residência adaptada, sem escadas, e conta com cuidadores presentes em tempo integral. Após a repercussão da decisão, Emma usou as redes sociais para comentar as críticas que recebeu por manter residências separadas e recorrer ao apoio profissional no cuidado diário com o marido.

"Ao compartilhar algumas das nossas informações mais íntimas, veríamos dois grupos. Seriam pessoas com uma opinião versus pessoas com uma experiência real", disse em vídeo publicado no Instagram.

