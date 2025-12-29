Capa Jornal Amazônia
Anthony Hopkins celebra 50 anos sóbrio e relembra apagão alcoólico dirigindo: 'Quase morri'

A gravação, publicada nesta segunda-feira, 29, chega dois dias antes do aniversário de 88 anos do artista

Estadão Conteúdo
fonte

Anthony Hopkins (Instagram @anthonyhopkins)

O ator Anthony Hopkins, um dos mais celebrados de Hollywood, gravou um vídeo em que celebrou seus 50 anos de sobriedade após enfrentar o alcoolismo. A gravação, publicada nesta segunda-feira, 29, chega dois dias antes do aniversário de 88 anos do artista.

No vídeo, Hopkins faz referência às celebrações de ano-novo e diz: "Meu único problema é que eu me divertia demais". "Há 50 anos, eu quase morri. Eu dirigia o meu carro e tive um apagão alcoólico. ... Isso se chama alcoolismo", afirmou.

Hopkins fez um alerta para quem se identifica com sintomas da doença. "Se você tem muitos problemas com 'ter coisas demais', dê uma olhada. Porque a vida é muito melhor", afirmou.

O ator também relembrou o momento em que decidiu parar de beber. "Eu busquei ajuda 50 anos atrás. Não quero ser um desmancha-prazeres. Eu só te desejo o bem. Escolha a vida em vez do oposto da vida."

O artista fala abertamente sobre os desafios que enfrentou com o alcoolismo. Em sua autobiografia Até Que Deu Tudo Certo (Ed. Sextante), lançada em novembro, o ator lamentou ter perdido o "frenesi dos anos 60" e ter se tornado uma espécie de "pinguço briguento", tal como outros heróis do teatro britânico, como Richard Burton, Peter O'Toole e Richard Harris.

"Toda notícia, boa ou ruim, era uma desculpa para beber. Quando me sentia sozinho, a única maneira de derrubar as barricadas entre mim e os outros e começar a experimentar alguma conexão com o mundo era a bebida. ... A diversão oferecida pela bebida é um escorpião - sua picada é letal", escreveu.

O alcoolismo e a depressão arruinaram seu primeiro casamento, com Petronella Barker. Eles tiveram uma filha, Abigail, de quem Hopkins se mantém afastado até hoje - aspecto que ele define como o "maior arrependimento de sua vida".

Em 1975, o ator foi internado e compreendeu o alcoolismo como uma doença a ser tratada. A sobriedade mudou a vida de Hopkins e sua carreira no cinema decolou. Hoje, ele é reconhecido por protagonizar grandes clássicos e coleciona dois Oscars de Melhor Ator por seus trabalhos em O Silêncio dos Inocentes (1991) e Meu Pai (2020).

