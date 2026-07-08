Anne Hathaway passou uma semana se preparando para interpretar a personagem errada em 'Batman'

A escalação de Anne Hathaway para o papel de Mulher-Gato em "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012) começou com uma confusão. A atriz passou uma semana inteira estudando para a personagem errada. Ela acreditava que jamais seria escolhida para interpretar a heroína.

Em um podcast, Anne Hathaway revelou que sabia apenas sobre um encontro com o diretor Christopher Nolan. O objetivo era discutir seu papel no filme. Ela concluiu que interpretaria Arlequina.

A atriz considerava a interpretação de Michelle Pfeiffer como Mulher-Gato icônica e difícil de superar. "Pensei: 'Não pode ser a Mulher-Gato, porque Michelle Pfeiffer foi tão icônica. Então, vai ser a Arlequina'", relembrou.

Preparo para a Arlequina

Convencida de sua teoria, Anne Hathaway começou a se preparar. Ela dedicou uma semana para desenvolver uma "energia demoníaca de Arlequina". A atriz adotou um figurino que se alinhava à sua imagem da personagem.

"Eu usava sapatilhas estranhas de bobo da corte e uma blusa listrada", contou Anne Hathaway. A surpresa surgiu cerca de duas horas após o início da conversa com Nolan.

A descoberta do papel real

Foi nesse momento que o diretor Christopher Nolan revelou o papel verdadeiro. Ele informou à atriz que o personagem em questão era, na verdade, a Mulher-Gato.

Com a notícia, Anne Hathaway precisou mudar sua postura. "Eu simplesmente pensei: 'Transformação!'", disse a atriz. Ela brincou que resolveu que a blusa que usava era "muito sensual" e mudou sua personalidade imediatamente.