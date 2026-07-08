Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anne Hathaway passou uma semana se preparando para interpretar a personagem errada em 'Batman'

Atriz estava convencida de que interpretaria Arlequina

Estadão Conteúdo
fonte

Anne Hathaway revela que está à espera do terceiro filho (Reprodução)

A escalação de Anne Hathaway para o papel de Mulher-Gato em "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012) começou com uma confusão. A atriz passou uma semana inteira estudando para a personagem errada. Ela acreditava que jamais seria escolhida para interpretar a heroína.

Em um podcast, Anne Hathaway revelou que sabia apenas sobre um encontro com o diretor Christopher Nolan. O objetivo era discutir seu papel no filme. Ela concluiu que interpretaria Arlequina.

A atriz considerava a interpretação de Michelle Pfeiffer como Mulher-Gato icônica e difícil de superar. "Pensei: 'Não pode ser a Mulher-Gato, porque Michelle Pfeiffer foi tão icônica. Então, vai ser a Arlequina'", relembrou.

Preparo para a Arlequina

Convencida de sua teoria, Anne Hathaway começou a se preparar. Ela dedicou uma semana para desenvolver uma "energia demoníaca de Arlequina". A atriz adotou um figurino que se alinhava à sua imagem da personagem.

"Eu usava sapatilhas estranhas de bobo da corte e uma blusa listrada", contou Anne Hathaway. A surpresa surgiu cerca de duas horas após o início da conversa com Nolan.

A descoberta do papel real

Foi nesse momento que o diretor Christopher Nolan revelou o papel verdadeiro. Ele informou à atriz que o personagem em questão era, na verdade, a Mulher-Gato.

Com a notícia, Anne Hathaway precisou mudar sua postura. "Eu simplesmente pensei: 'Transformação!'", disse a atriz. Ela brincou que resolveu que a blusa que usava era "muito sensual" e mudou sua personalidade imediatamente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/ANNE HATHAWAY/PODCAST/BATMAN/MULHER-GATO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Fernanda Torres relembra polêmica com Karla Sofía Gascón durante campanha do Oscar em 2025

A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pela estatueta e repercutiu de forma negativa

08.07.26 18h09

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Laudo aponta intoxicação alcoólica como causa da morte da atriz turca Ece İrtem; entenda a condição

Exame do Instituto Médico Legal da Turquia concluiu que a atriz morreu após um infarto associado à intoxicação por álcool

10.07.26 8h06

MÚSICA

The Gladiators traz legado do reggae jamaicano para show em Belém

Liderada por Al Griffiths, filho do fundador Albert Griffiths, banda se apresenta neste sábado (11)

10.07.26 11h48

ESPAÇO INFANTIL

Parque temático do Mundo Bita chega a Belém com atrações para toda a família

Espaço reúne brincadeiras interativas, experiências imersivas e encontros com o personagem durante a temporada de férias

10.07.26 11h04

recuperação

Rafael Cardoso desabafa após internação: 'Havia perdido o controle'

Ator afirmou que está em tratamento voluntário contra a dependência química e o alcoolismo e agradeceu o apoio da família e da equipe médica

10.07.26 13h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda