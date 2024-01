Aniversário de Ananindeua: show de Joelma reúne 80 mil pessoas

Com a avenida Santa Fé tomada por 80 mil pessoas, Joelma animou a população de Ananindeua nos 80 anos do município, nesta quarta-feira (03). O show pirotécnico com a cantora animou a multidão, tocando os principais sucessos da artista. Um pouco antes da atração principal da noite subir ao palco, o prefeito de Ananindeua, doutor Daniel, ao lado do governador do Pará Helder Barbalho, que também foi prefeito do município por dois mandatos, cantaram parabéns para a cidade.

Joelma puxou o coro ao cantar parabéns no ritmo calipso, na presença de um bolo com os 80 anos da cidade. "Aqui em Ananindeua é bolo de verdade", brincou Joelma. Joelma agradeceu ao governador Helder Barbalho pelo apoio na gravação do último DVD no Mangueirão. "Estamos comemorando 80 anos da nossa linda Ananindeua", disse Joelma distribuindo o bolo para crianças no palco durante uma pequena interrupção da programação.

Uma das fãs de Joelma que foi ver o show era a pequena Bianca Ferreira, de 12 anos. Apaixonada pela cantora, a menina viu as primeiras músicas ao lado da mãe Nara Ferreira, de 43 anos, que estava junto com o marido Jeferson Ribeiro da Silva, 33, moradores do Paar. “É muita alegria, sempre foi o meu sonho. É minha primeira vez vindo em um show desses. É incrível, ela é maravilhosa”, falou Nara empolgada. Uma das músicas que mais empolgou Dudu. “É emoção trazer ela. Ela sempre teve vontade de ver um show da Joelma foi uma oportunidade para trazer ela”, falou a mãe Nara.

Quem contou com a presença VIP na festa foi o professor de dança Rolon Ho, atual campeão da Dança dos Famosos. Para o artista, é importante comemorar os avanços da cidade e na qualidade de vida de quem mora no município. Holon expressou o sentimento por fazer parte desse momento.

"Que bom que eu tô vivo, com saúde e vivendo esse momento de 80 anos com Ananindeua. Com certeza vai entrar no meu currículo, na minha memória. Muito feliz", disse o dançarino.

O Prefeito de Ananindeua, Daniel Barbosa Santos, também falou da emoção em poder fazer parte dos 80 anos da cidade. "O sentimento é de gratidão. Gratidão de saber que cada vez mais a gente vive em uma cidade bem cuidada, uma cidade onde o morador tem orgulho de dizer que mora em Ananindeua, com uma gestão que a gente pôde resgatar a autoestima de cada morador da cidade", reforça o gestor.

O Governador Helder Barbalho também destacou a evolução de Ananindeua nos últimos anos e do orgulho de fazer parte desses desse processo. "Como morador de Ananindeua, como alguém que vive o dia a dia dessa cidade, é com muita felicidade que vejo Ananindeua crescer, se desenvolver, e poder estar trabalhando para que o Pará possa cada vez mais ser um estado que dê orgulho para todos nós. E nos 80 anos de Ananindeua, quero reafirmar o compromisso de trabalhar para que essa cidade possa vencer os seus desafios e ser uma cidade cada vez mais próspera e a população cada vez mais feliz", disse o governador.