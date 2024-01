Aniversário de Ananindeua terá show da cantora Joelma e entrega de títulos de terra

Uma extensa programação deverá marcar os 80 anos do município de Ananindeua nesta quarta-feira (3). O ponto alto das apresentações será o show da cantora Joelma, a partir das 20h, em um palco localizado na avenida Santa Fé, nas proximidades da Orla de Ananindeua, localizada no bairro do Icuí-Guajará. A programação em comemoração ao aniversário do município começa a partir das 7h30, com uma missa em Ação de Graças, no Santuário Nossa Senhora das Graças, também conhecido como Igreja Matriz, no centro de Ananindeua. Às 9h, haverá uma entrega de títulos de propriedade para os moradores dos bairros da Jaderlândia e da Guanabara.

À tarde, às 14h, será realizada a inauguração do Super Centro de Saúde, que está localizado na BR-316, km 8, ao lado do posto Pará Vip, em Águas Brancas. Além disso, está confirmada para às 16h a inauguração da reforma do mercado da Guanabara, na Rua do Fio (Guanabara). Também está prevista para às 17h30 a inauguração do campus da Universidade Estadual do Pará (Uepa) Ananindeua, na avenida Independência. Já o recapeamento asfáltico da avenida Santa Fé, no Icuí-Guajará, ocorrerá às 19 horas.

Encerrando as programações, a partir das 20 horas será realizado o grande momento das comemorações. Além da apresentação da cantora Joelma, haverá show do vocalista da banda Forró Nu 12, Miro Marks.

Títulos

A prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), estará no Atalaia realizando a última etapa do programa “Ananindeua Legal”, que começou há 6 meses, e após estudos, levantamentos técnicos e administrativos, entregará 822 títulos de propriedade aos moradores dos bairros do Jaderlândia e Guanabara.

O programa já beneficiou mais de 50 comunidades no município com a entrega de 32.240 títulos de propriedade. A regularização fundiária é regulamentada pela Lei Federal n.º 13.465/2017, que combate à exclusão e a desigualdade social, garantindo o direito à moradia, para conferir aos munícipes todos os direitos inerentes da propriedade, com segurança jurídica e oportunidade de novos investimentos para melhor aperfeiçoamento do lar em que vivem.