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Anitta será atração musical do 'Saturday Night Live'; veja anúncio e data

Além de Anitta, o episódio contará com apresentação do ator Colman Domingo. Nas redes sociais do programa, a brasileira celebrou o anúncio

Estadão Conteúdo
fonte

Anitta (Instagram @anitta)

A brasileira Anitta foi anunciada nesta quinta-feira, 26, como atração do humorístico norte-americano Saturday Night Live.

O programa, que é exibido nas noites de sábado da NBC, é um dos mais tradicionais da televisão dos Estados Unidos. A estreia da cantora na atração ocorre no dia 11 de abril.

Além de Anitta, o episódio contará com apresentação do ator Colman Domingo. Nas redes sociais do programa, a brasileira celebrou o anúncio. "Muito animada!", comentou a artista.

Em resposta à cantora, Domingo escreveu nos comentários: "Mal posso esperar para estar ao seu lado, minha querida irmã".

É a primeira vez que os dois artistas participam da atração. Um dia após a exibição do programa, Domingo retorna ao papel de Ali com a estreia da terceira temporada de Euphoria.

No final de abril, ele interpreta Joe Jackson, o pai de Michael Jackson, na cinebiografia do cantor. Já Anitta participará do SNL para divulgar o seu single Pinterest, que faz parte do novo álbum Equilibrium.

Como é de praxe no humorístico, Anitta deve se apresentar ao vivo no Estúdio 8H, dentro do famoso 30 Rockefeller Plaza.

Também é provável que a brasileira faça aparições durante as esquetes do programa. No SNL, os convidados da noite participam das cenas ao lado do elenco.

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