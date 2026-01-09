Capa Jornal Amazônia
Anitta revela segredos de beleza para encarar maratona dos Ensaios

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, cantora fala sobre cuidados indispensáveis com pele e cabelo para enfrentar calor, sol e maratonas de shows

Jeferson Höenisch l Especial para O Liberal
fonte

Anitta conta como cuida da pele e do cabelo para encarar maratona dos Ensaios (Créditos: Iude Richele)

A maratona dos Ensaios da Anitta exige preparo que vai além do palco. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a cantora revelou os cuidados de beleza indispensáveis para enfrentar o ritmo intenso do pré-Carnaval, especialmente em cidades de clima quente e úmido, como Belém, que recebe a estreia da temporada neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão. Será a primeira vez que o evento passa pela Região Norte, fator que impulsionou a alta procura do público, com ingressos esgotados.

Neste ano, a temporada dos Ensaios traz o tema “Cosmos”, que celebra a astrologia e o universo místico. O conceito deve se refletir tanto na estética dos shows quanto nos figurinos icônicos da cantora, inspirados em diferentes elementos do zodíaco. Após a estreia na capital paraense, a turnê de pré-Carnaval seguirá por outras cidades brasileiras.

Com shows que começam ainda sob sol forte, a proteção da pele é prioridade absoluta. “Protetor solar é indispensável”, afirma Anitta. Entre seus aliados está o Solar Expertise Efeito Make-Up, de L’Oréal Paris, que ela destaca por unir alta proteção e acabamento de maquiagem. “Além de proteger, já funciona como parte fundamental da make. É super versátil, ideal para o dia e para a noite”, explica.

Quando o assunto é cabelo, a palavra-chave é praticidade. Em meio a trocas rápidas de looks e altas temperaturas, Anitta aposta em produtos de alta durabilidade. “Preciso de algo que mantenha o cabelo lindo e nutrido sem muitos passos”, diz. Durante os Ensaios, ela conta com a linha Elseve Liso dos Sonhos, que ajuda a reduzir o frizz e facilita os retoques ao longo do show.

Mesmo enfrentando sol, mormaço, umidade e até chuvas típicas do Carnaval, a cantora prefere uma rotina simples e eficiente. “Sou muito prática. Confio em produtos que sei que vão durar e me proteger, independente do clima. Preciso me sentir linda e pronta o tempo todo”, reforça.

Na maquiagem, resistência e acabamento vêm depois de um passo essencial: o cuidado com a pele. “Priorizo hidratação e proteção antes de qualquer coisa. Esse é o maior truque para manter a saúde da pele”, revela. Não à toa, o protetor com efeito de make está sempre presente em seu camarim.

Após os shows, o foco muda para o autocuidado. “Tento tirar um momento para relaxar, limpar e hidratar a pele, deixando tudo prontinho para o próximo dia”, conta.

Para quem vai curtir o pré-Carnaval em cidades quentes e úmidas, Anitta resume a dica em poucos passos: “Protetor solar de alto fator e hidratação. Da pele e do corpo. O básico que funciona”.

.
