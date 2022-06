Anitta revela que já recusou proposta de desvio de verbas públicas

Após a polêmica envolvendo shows sertanejos bancados por prefeituras e a Lei Rouanet, que teve início após uma crítica de Zé Neto à tatuagem íntima da cantora Anitta, a cantora comentou o caso. No trecho de uma entrevista divulgado nesse sábado (4/6) no Jornal Nacional, ela disse que já recebeu propostas de desvios de verbas. A conversa será exibida neste domingo (5/6), no Fantástico. “Eu já recebi propostas, eu e meu irmão. ‘Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço’. Eu falei: não”, disse ela na entrevista, sobre a “CPI do Sertanejo”.

A artista foi o estopim para as denúncias de valores milionários pagos a artistas, pelas prefeituras, que chegam a R$ 1,2 milhão. O Ministério Público investiga 29 cidades com casos no Rio de Janeiro, Roraima, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso. O nome do cantor Gustavo Lima está no centro da polêmica, já que era dele o maior número de eventos e os maiores cachês.

Zé Neto iniciou polêmica

“Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependem de Lei Rouanet. Nós não precisamos fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta”, disse durante um show o sertanejo Zé Neto, em referência à tatuagem íntima da cantora.

E foi a partir disso que o cantor passou a sofrer uma onda de críticas e as revelações sobre os cachês dos megaeventos vieram à tona. Para cantar no evento em que criticou Anitta, Zé Neto recebeu R$ 400 mil. No município de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, o valor a ser pago ao sertanejo Gusttavo Lima supera R$ 1 milhão. A cidade tem cerca de 18 mil habitantes.

Na Bahia, a Justiça chegou a suspender shows após questionamentos do MP. Nesse sábado (4/6), porém, autorizou a retomada da Festa da Banana, em Teolândia, município ao sul do estado, após a prefeitura recorrer da decisão que proibia o evento.

A festa, que tem como uma das atrações o cantor Gusttavo Lima, está prevista para começar neste sábado (4/6) e vai até 13 de junho. A festa deve custar em torno de R$ 2 milhões para os cofres do município com menos de 20 mil habitantes.