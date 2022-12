Anitta e Ludmila Dayer apresentam documentário "EU"

A atriz Ludmila Dayer estreia na direção do longa-metragem “EU”, que foi exibido para convidados da indústria cinematográfica neste sábado, dia 3. Após a exibição, Ludmila e Anitta, participaram ainda de um bate-papo sobre o projeto, em que a diretora compartilha sua jornada de cura depois de sofrer questões de saúde mental, como pânico e ansiedade.

Produzido pela Lupi Productions (EUA), “EU” já está finalizado mas ainda não foi negociado. Além de belas imagens do campo e a narração em off de Ludmila, o documentário traz entrevistas com xamãs, neurocientistas e psicanalistas, abarcando um amplo espectro de conhecimento sobre existência, espiritualidade e ciência. “É um conjunto de ferramentas que me transformaram e me ajudaram a viver melhor. São linguagens diferentes, porém complementares. Cada um potencializa o trabalho do outro”, explica a diretora.

Anitta atua junto com Thiago Pavarino como produtora associada do longa autobiográfico de Dayer. Eles assumem as responsabilidades relacionadas à contato, organização, marketing e visão de mercado. Anitta conta porque decidiu entrar no projeto: “Espero que muitas pessoas possam ver e se inspirar com o documentário. Sei que eu mesma fui muito impactada pelos relatos da cura e da autodescoberta da minha amiga”.

Gravações e edição

Além da direção e produção, Dayer é responsável ainda pela fotografia, edição, roteiro e produção executiva. A atriz mora nos Estados Unidos desde 2006 e aproveitou sua experiência de quase 30 anos no ramo do entretenimento para fundar a Lupi Productions em Los Angeles, a produtora de sua estreia na direção.

O longa foi filmado em 2021 e teve locações no Rio de Janeiro, São Paulo e Varginha. Fernanda Souza é produtora executiva do documentário, além de atriz convidada para representar a diretora na narrativa. “Nos conhecemos há mais de 20 anos, nas gravações de Malhação. Nossa intimidade e sintonia são tão fortes que pudemos relaxar e nos entregar ao processo, comigo na frente da câmera e a Lud dirigindo e operando nos bastidores”, contou Fernanda.

“EU” é dividido em sete partes: “autoconhecimento”; “a origem, período pré natal”; “o mapa gestacional”; “hierarquia e ancestralidade”; “a biologia da crença”; “o poder do coração”; e “a cura”. Waldemar Falcão (autor e astrólogo), Dra Sandra Regina (médica, mentora e consteladora familiar), Dr Diogo Lara (neurocientista), Max Tovar (xamã) e Dra Eleanor Luzes (médica psiquiatra) participam com depoimentos sobre as temáticas.

Durante o processo de edição do filme, Ludmila precisou pausar o projeto por problemas de saúde.

“Percebi nessa pausa que precisava mudar o formato para primeira pessoa, me expor mais. Se eu quero que as pessoas se identifiquem, preciso me vulnerabilizar e abrir mais sobre o meu próprio processo de autoconhecimento. A gente aprende muito com a dor do outro. Eu acredito nessa troca. Quando acabou a edição eu estava praticamente 100% recuperada. Fazer o filme caminhou de mãos dadas com o meu processo de cura. Com o filme espero conseguir ajudar outras pessoas através da minha própria experiência. EU é uma luz do fim do túnel, é um abraço amigo, é a retribuição de tudo de bom que eu recebi e descobri. Eu não é apenas sobre mim, mas sobre todos que assistirem o filme” finaliza a diretora.