Anitta e Juliette curtem clima de descontração em beach club na Grécia

A viagem de milhões de Juliette, Anitta e Jade Picon para a Grécia continua bombando. As três foram fotografadas em uma badaladíssimo beach club de Mykonos, a ilha mais visitada do país. Animadíssimas, a cantora e a ex-BBB não se desgrudaram, curtindo o local bem à vontade, enquanto Jade, sentadinha, observava tudo.

De biquíni vermelho, Anitta teve o carinho de Juliette, que se segurou em sua perna enquanto as duas observavam o local e comiam japonês. Animada, a cantora dos hits Envolver e Girl From Rio posou para fotos abraçada, em clima de descontração, com a campeã do Big Brother Brasil 21, que estava de biquíni branco, com uma saia.

Anitta e Juliette ser aproximaram depois que a maquiadora ganhou o reality show comandado por Boninho. Ela ficou, inclusive, vários meses hospedada na mansão da poderosa no Rio, enquanto organizava sua vida pós-BBB e a nova trajetória profissional no mundo da música. As duas têm a mesma assessoria de imprensa.

Confira mais registros de Anitta em viagem com as amigas famosas:

