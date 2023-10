Anitta diz em Podcast da Blogueirinha que não faria música para namorado e não julga quem faz

A cantora Anitta, 30 anos, participou do videocast De Frente com a Blogueirinha e respondeu várias perguntas sobre o novo álbum, produções e, também, sobre música para namorado. A cantora abordou o assunto, sem citar Luisa Sonza, e disse que não julga quem faz música para o parceiro. Confira os detalhes

VEJA MAIS

Anitta revelou que o novo álbum "Funk Generation" será lançado em março de 2024. A afirmação aconteceu no videocast "De frente com a Blogueirinha".

"Tem muito funk. Os que comecei agora estão mais popzinhos. Lembrando que estou fazendo em espanhol e inglês, então, é mais complicado da galera entender lá fora. Eles não entendem funk, tem que ser uma introdução. Aí depois vem os alternativos, vai para uns funkão bem doido, com sample de funk antigo que a gente pediu autorização para o DJ Malboro, Dennis DJ", disse.

Blogueirinha também perguntou sobre "fazer música para namorado e com nome dele". E Anitta disse riu, mas comentou que "não julga". Também não tem intenção de compor uma canção para um namorado.

"Isso eu não faria, porque acho que ninguém merece essa minha moral, nesse nível, no trabalho. Trabalho é uma coisa que eu conquisto. Mas não julgo quem faz, pelo amor de Deus. Mas para mim, eu conquistei com tanta luta, sozinha, amor, para eu dar de bandeja falando nome de um fulano, que eu nem seu o que fará comigo amanhã. Eu com um trabalho sou um pouco chata", finalizou