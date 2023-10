Anitta diz em entrevista que criou nome artístico após ser abusada sexualmente; vídeo

Anitta falou sobre o abuso sexual que sofreu aos 14 anos. Em entrevista a Roberto MTZ, do México, a cantora, cujo nome de batismo é Larissa, explicou que resolveu criar o nome artístico e adotar uma nova personagem para sobreviver à violência sexual.

"Eu tinha 14 para 15 anos quando fui abusada sexualmente, e foi quando eu inventei a pessoa Anitta", disse ela. "Eu era muito ingênua antes e criei uma outra personalidade diferente", relatou.

A cantora fez questão de dizer que o momento a transformou em uma pessoa mais forte e também a chegar onde está na vida profissional. Hoje, ela tem um olhar mais positivo, mas sem romantizar a situação que foi traumática..

"Não é toda pessoa que consegue sair de uma situação traumática e transformar em algo que mudou a vida da minha família, minha vida, que me fez alcançar meus sonhos. Não é dizer que tudo que passei foi super bom, mas isso é não me vitimizar com o que aconteceu comigo. É entender que passou e o que aprendi com isso", contou.