O Liberal chevron right Cultura chevron right

Angelina Jolie diz que EUA vivem 'tempos difíceis': 'Não reconheço meu país'

Estadão Conteúdo

A atriz Angelina Jolie opinou sobre como vê a situação em seu país, os Estados Unidos, durante coletiva de imprensa no festival de San Sebastián, na Espanha, neste domingo, 21. Ela é protagonista do longa francês Couture, da diretora Alice Winocour.

Em determinado momento, foi perguntada sobre "o que tem medo como artista e como americana". A artista não citou diretamente o nome de Donald Trump ou de qualquer outro político em sua resposta: "É uma pergunta muito difícil. Eu amo meu país, mas nesse momento, não reconheço meu país."

Angelina Jolie também fez referência à composição de sua família. Ela é mãe de seis filhos, fruto de seu relacionamento com o ex-marido, Brad Pitt. Três deles foram adotados em outros países: Pax (Vietnã), Maddox (Camboja) e Zahara (Etiópia).

"Eu sempre vivi de forma internacional, minha família é internacional, meus amigos, minha vida... Minha visão de mundo é igual, unida e internacional. Tudo em todos os lugares que divida ou limite expressões e liberdades individuais de quem quer que seja, eu acho, é muito perigoso", continuou.

"Eu acho que são muito sérios os tempos em que vivemos, e temos que ter cuidado depara não dizer as coisas casualmente. Então serei cuidadosa nessa coletiva de imprensa, mas digo que, é claro, como todos vocês, e todos que estão assistindo, vivemos em tempos muito, muito difíceis", encerrou Angelina Jolie.

FESTIVAL/SAN SEBASTIÁN/ANGELINA JOLIE/ENTREVISTA
