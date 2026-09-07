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Andressa Urach compara Anitta a MC Pipokinha após condenação: 'lei é para uns'

Influenciadora criticou decisão da Justiça contra cantora e questionou diferença de tratamento em apresentações com conteúdo sexual

Hannah Franco
fonte

Andressa Urach compara Anitta a MC Pipokinha após condenação: 'lei é para uns' (Reprodução/Instagram)

Andressa Urach saiu em defesa da amiga MC Pipokinha após a cantora ser condenada a pagar R$ 162 mil por causa de uma apresentação com conteúdo sexual em 2023. Para criticar a decisão, Urach compartilhou imagens de Anitta durante a atual turnê “Equilibrium” e questionou o tratamento dado às duas artistas.

Nos stories do Instagram, Andressa publicou registros de uma apresentação de Anitta que inclui coreografias sensuais e uma simulação de sexo oral com um dos bailarinos. Na sequência, comparou as cenas com imagens do show que levou à condenação de Pipokinha.

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“É assim que a mídia trata os ‘amigos’ dela. Show da MC Pipokinha: crime. Show da Anitta: arte. Não entendo por que a lei é para uns e para outros não”, escreveu Urach.

image (Reprodução/Instagram)

Urach e Pipokinha têm uma relação de amizade e já apareceram juntas em diferentes ocasiões. As duas também frequentam a mesma igreja, liderada pelo pastor que usa salto alto, e já protagonizaram momentos de intimidade em público.

Em uma das aparições, as duas chegaram a se beijar durante um show, cena que também repercutiu nas redes sociais.

A proximidade entre as duas ajuda a explicar a defesa feita por Andressa após a condenação da cantora. Pipokinha, porém, não comentou publicamente a publicação da amiga.

Condenação de Pipokinha

A condenação está relacionada a uma apresentação realizada em 16 de fevereiro de 2023, em um trio elétrico em Corumbá. Segundo a decisão judicial, Pipokinha teria ficado parcialmente nua e realizado simulações de atos sexuais durante o show.

O Ministério Público acionou o Conselho Tutelar e notificou os organizadores do evento. Conforme o entendimento da Justiça, a apresentação ultrapassou os limites da liberdade artística por ter ocorrido em circunstâncias que envolviam a presença de crianças e adolescentes nas proximidades, inclusive diante de uma escola em horário de aula.

A decisão determinou o pagamento de R$ 162 mil.

MC Pipokinha anunciou em 2025 uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e emocional. A cantora permaneceu afastada dos palcos e informou que pretende retomar os shows em 2027.

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