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Ex-BBB Alane Dias fará participação em próxima novela da Globo, diz colunista

A paraense já acumula trabalhos no cinema e em uma novela vertical da emissora

O Liberal
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Alane estudava teatro antes do BBB e intensificou a preparação para a dramaturgia após deixar o programa (Instagram / alane)

A paraense Alane Dias, do BBB 24, conquistou um papel em uma novela da TV Globo. A atriz fará uma participação em “Lá na Minha Terra”, próxima produção das seis da emissora, com estreia prevista para novembro. A informação foi divulgada pela jornalista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias.

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O trabalho marca uma nova etapa na carreira de Alane, que deixou o reality show, em abril de 2024, com o objetivo de ampliar a atuação na dramaturgia. O interesse pela profissão, porém, começou antes da participação no programa. 

Alane estuda teatro desde 2018 e já integrava o banco de atores da Globo antes de entrar no programa. Em 2024, a atriz realizou testes para novelas da emissora e afirmou que atuar em uma produção do gênero estava entre seus principais objetivos profissionais.

No fim de 2025, Alane concluiu o curso de Teatro na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro. A formatura foi celebrada oficialmente em abril deste ano.

Trabalhos

Antes da chegada à dramaturgia televisiva, Alane também passou a acumular trabalhos diante das câmeras. Ela integra o elenco de “O Verão da Lata”, comédia policial protagonizada por Babu Santana e Samantha Schmütz, com lançamento nos cinemas previsto para novembro.

A atriz também está no elenco de “Quando o Coração Entra em Campo”, novela vertical da Globo, na qual interpreta Camille, antagonista da história.

Novela

O folhetim “Lá na Minha Terra” é criado e escrito por Mario Teixeira e terá direção artística de Allan Fiterman. A produção tem estreia prevista para novembro e será ambientada entre o Nordeste e São Paulo.

Na trama, Dira Paes interpreta Rosenda, uma mulher que decide atravessar o país à procura do marido, Severino, vivido por Daniel de Oliveira. O personagem está desaparecido há mais de 15 anos.

O elenco conta ainda com Mateus Solano, Camila Morgado, Danilo Mesquita, Arianne Botelho, Lucy Alves, Débora Nascimento, Lilia Cabral, Julia Dalavia, Mariana Lima e Felipe Simas.

 

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