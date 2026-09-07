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Ex-BBB 23 paraense Paula Freitas se casa em cerimônia religiosa em Goiânia

O casal está junto há cerca de um ano e ficaram noivos em abril

Amanda Martins
fonte

Paula Freitas se casa com Humberto Orro Marquez (Instagram / paulafreitas)

A ex-BBB 23 paraense Paula Freitas se casou com Humberto Orro Marquez no último sábado (5), em uma cerimônia religiosa realizada na Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia. A celebração reuniu familiares e pessoas próximas ao casal.

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Paula e Humberto já haviam oficializado a união no civil, em agosto. Os dois estão juntos há cerca de um ano e ficaram noivos em abril.

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Após a cerimônia religiosa, Paula compartilhou no feed uma foto do vestido usado no casamento e revelou detalhes da produção escolhida para a ocasião.

Segundo a ex-BBB, o vestido seguiu uma proposta clássica, com estilo minimalista e atemporal, linhas limpas, mangas longas e silhueta elegante. Paula usou uma mantilha longa, com renda sutil emoldurando o rosto.

Paula também explicou a escolha dos demais elementos da produção. "Meu Estilo: clássica, feminina, sacra e romântica", escreveu na legenda da publicação.

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