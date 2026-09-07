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Belém ganha projeto de música instrumental com apresentações de jazz, blues e bossa nova

O projeto estreia na terça-feira (8) com apresentações do Davi Amorim Jazz Quarteto e participação de convidados especiais

O Liberal
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Davi Amorim Jazz Quarteto conduz a primeira noite do projeto, que também terá músicos convidados nas próximas edições (Divulgação)

A música instrumental passa a ocupar as noites de terça-feira em Belém a partir de 8 de setembro, quando estreia o projeto Café com Jazz”. A programação terá apresentações do Davi Amorim Jazz Quarteto, com repertório dedicado ao jazz, blues e bossa nova, além da participação de convidados especiais ao longo das edições. As apresentações começam às 20h e terão duração aproximada de uma hora e 40 minutos, em uma cafeteria da Brás de Aguiar. 

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À frente da estreia está Davi Amorim e os músicos Edvaldo Cavalcante, na bateria; Jonatas Gouveia, no contrabaixo; e Edgar Matos, nos teclados. O grupo prepara interpretações de clássicos e releituras de obras ligadas aos gêneros.

A proposta do projeto prevê ainda a presença de músicos convidados em diferentes edições. A participação de outros artistas deve ampliar as formações do quarteto e permitir mudanças no repertório e nas sonoridades apresentadas ao público.

Segundo Davi Amorim, a ideia surgiu a partir da possibilidade de aproximar a música instrumental de um público que busca opções culturais durante a semana.

“O Café com Jazz nasce para criar uma experiência em que música e gastronomia caminham juntas. Queremos que o público venha pelo jazz, fique pelo ambiente e pela gastronomia e, principalmente, saia já esperando pela próxima terça-feira”, afirma.

Encontro

Além das apresentações, o projeto utiliza o espaço como ambiente para convivência entre artistas e espectadores. A gastronomia aparece integrada ao formato da programação, mas a música instrumental é o eixo central das noites.

Para Melissa Casimiro, uma das responsáveis pela iniciativa, a escolha das terças-feiras também está relacionada à busca por horários alternativos para apresentações musicais.

“Entrar em projeto desses que envolva a música aliada à gastronomia é muito importante. Queremos ter um público que está carente por apresentações musicais que sejam em horário mais cômodo para aquelas pessoas que não saem de casa muito tarde”, explica.

Serviço:

Café com Jazz

  • Estreia: 8 de setembro de 2026
  • Horário: 20h
  • Local: Cheirin Bão – Brás de Aguiar, Belém
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