Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após Rhegia, outros paraenses se apresentam no Rock in Rio 2026; confira como acompanhar

Shows de Zaynara, Félix Robatto, Joelma e Viviane Batidão são realizados nos dias 11 e 13 de setembro

Amanda Martins
fonte

Zaynara, Félix Robatto, Joelma e Viviane Batidão ainda se apresentam na Cidade do Rock nesta edição do festival (Divulgação)

O Rock in Rio 2026 começou na última sexta-feira (4) e segue até o dia 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A edição deste ano conta com representantes da música paraense na programação.

VEJA MAIS

image Rock in Rio: Veja horários e shows desta segunda, 7, que terá Elton John, Gil, Belo e Laufey
O festival, que encerra o primeiro fim de semana hoje, retorna em 11, 12 e 13 de setembro

image Calvin Harris transforma Rock in Rio em grande balada que terminou mais cedo para alguns
Essa é a segunda passagem do DJ pelo Brasil neste ano

image Rock In Rio: sem Fergie, Black Eyed Peas traz festa em clima de anos 2000 e exaltação ao Brasil
O show do grupo foi o mais enérgico e lotado deste Rock in Rio

A banda de heavy metal Rhegia foi uma das primeiras atrações do Pará e se apresentou no palco Global Village no último sábado (5). Nos próximos dias, Zaynara, Félix Robatto e Joelma, que terá Viviane Batidão como convidada, também sobem aos palcos do festival.

A próxima apresentação paraense será na sexta-feira (11). Zaynara participa do show de Jota.Pê com Luedji Luna no Palco Sunset. No mesmo dia, Félix Robatto se apresenta com a Lambateria no Global Village.

O último dia do festival terá mais uma presença do Pará. No domingo (13), Joelma recebe Viviane Batidão no Palco Sunset. A programação também terá shows de Ivete Sangalo, Halsey, Twenty One Pilots, Zara Larsson e Marina Sena com Céu. 

Os shows podem ser acompanhados ao vivo pela televisão nos canais Multishow e Canal Bis, ou online de graça e com sinal aberto pela Globoplay

Confira os próximos shows paraenses:

11 de setembro (sexta-feira)

  • 15h: Lambateria com Félix Robatto — Global Village
  • 15h30: Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara — Palco Sunset

13 de setembro (domingo)

  • 18h05: Joelma convida Viviane Batidão — Palco Sunset

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rock in Rio 2026

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENCONTRO DE MILHÕES

VÍDEO: Gilberto Gil e Elton John trocam elogios após noite de shows no Rock in Rio

Os dois artistas foram atrações do Palco Mundo na última segunda-feira (7)

08.09.26 11h54

CULTURA

Félix Robatto revela o ‘baile’ que a Lambateria prepara para o Rock in Rio; confira as canções

Show do artista paraense acontece nesta sexta-feira (11), no Global Village, com participação do casal paraense Seu João e Dona Nanci

08.09.26 10h15

PREPARAÇÃO

Zaynara mostra bastidores de ensaio com Jota.Pê antes do Rock in Rio

Cantora paraense retorna ao festival após estreia no Palco Supernova, em 2024, desta vez no Palco Sunset

08.09.26 9h49

AGENDA

Festival Vozes do Abismo chega à 3ª edição em Belém reunindo atrações internacionais e locais

Evento reúne sonoridades alternativas, atrações internacionais e lançamentos da cena independente paraense em 19 de setembro

08.09.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

emocinou

Elton John embala multidão em show com setlist que reuniu clássicos no Rock in Rio

Cantor fez seu terceiro show no festival e apresentou sucessos como ‘Rocket Man’, ‘Your Song’ e ‘I'm Still Standing’

08.09.26 8h11

luto

Morre Okky de Souza, autor da biografia de Roberto Carlos que nunca foi publicada

Ao longo da carreira, ele acompanhou a ascensão do rock nacional nos anos 1980

08.09.26 9h53

AGENDA

Festival Vozes do Abismo chega à 3ª edição em Belém reunindo atrações internacionais e locais

Evento reúne sonoridades alternativas, atrações internacionais e lançamentos da cena independente paraense em 19 de setembro

08.09.26 8h00

PREPARAÇÃO

Zaynara mostra bastidores de ensaio com Jota.Pê antes do Rock in Rio

Cantora paraense retorna ao festival após estreia no Palco Supernova, em 2024, desta vez no Palco Sunset

08.09.26 9h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda