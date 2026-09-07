Após Rhegia, outros paraenses se apresentam no Rock in Rio 2026; confira como acompanhar

O Rock in Rio 2026 começou na última sexta-feira (4) e segue até o dia 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A edição deste ano conta com representantes da música paraense na programação.

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A banda de heavy metal Rhegia foi uma das primeiras atrações do Pará e se apresentou no palco Global Village no último sábado (5). Nos próximos dias, Zaynara, Félix Robatto e Joelma, que terá Viviane Batidão como convidada, também sobem aos palcos do festival.

A próxima apresentação paraense será na sexta-feira (11). Zaynara participa do show de Jota.Pê com Luedji Luna no Palco Sunset. No mesmo dia, Félix Robatto se apresenta com a Lambateria no Global Village.

O último dia do festival terá mais uma presença do Pará. No domingo (13), Joelma recebe Viviane Batidão no Palco Sunset. A programação também terá shows de Ivete Sangalo, Halsey, Twenty One Pilots, Zara Larsson e Marina Sena com Céu.

Os shows podem ser acompanhados ao vivo pela televisão nos canais Multishow e Canal Bis, ou online de graça e com sinal aberto pela Globoplay

Confira os próximos shows paraenses:

11 de setembro (sexta-feira)

15h: Lambateria com Félix Robatto — Global Village

15h30: Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara — Palco Sunset

13 de setembro (domingo)

18h05: Joelma convida Viviane Batidão — Palco Sunset