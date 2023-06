Cantor e compositor André Coruja faz show “Íntimo” com inéditas em Belém

O cantor e compositor André Coruja apresenta neste domingo, 25, o show “Íntimo”, às 17h, no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Um espetáculo em formato intimista é o que o artista apresenta com mais frequência, nas suas muitas incursões solitárias Brasil afora, com voz e violão e liberdade de interação com o público. No entanto, neste domingo, Coruja afirma que o show será um diálogo entre a plateia e as canções com alguns elementos novos.

Na capital paraense, o formato de “Íntimo” a ser apresentado no espaço do Sesc foi alterado. Na cidade, Coruja contará com Milton Cavalcante na guitarra, Felipe Ribeiro na bateria, e os irmãos Willy Benitez e Davi Benitez no baixo e piano. “Milton tocou comigo em todos os shows que fiz no Sesc Ver-o-Peso. Em todos, tanto o meu pai quanto o pai dele estavam presentes, na plateia. Esta será a primeira vez em que nos apresentaremos lá sem que nossos pais estejam entre nós. A gente tem uma história parecida em relação a essas perdas e o show será mais uma homenagem a eles”.

Executar uma apresentação em Belém também é revolver raízes para André, e a oportunidade de fazer música com antigos parceiros, como Felipe Ribeiro, compositor que é seu parceiro de composições desde os tempos da banda O Meio do Mundo, que os dois tinham em Belém nos idos de 2008 a 2010, em conjunto com Inesita e Willy Benitez. Neste show “Íntimo” especial, Felipe assume as baquetas na maioria das canções e vai para o violão naquelas que são de sua autoria ou coautoria com Coruja.

Os irmãos Benitez têm uma participação especial na concepção do primeiro álbum de Coruja, intitulado "Two Tree", lançado em 2016. O álbum apresenta faixas gravadas com Willy, na guitarra e Davi, no teclado e piano.

O show recebe o nome “Íntimo” em razão das características de sua composição. O objetivo de André Coruja é transportar o clima de roda de amigos para a apresentação. Os músicos preparam repertório com canções inéditas, entre elas os singles que Coruja lançou nos últimos anos, como Poucas Coisas, Lava, Efecto Mariposa e O Salto – esta, uma parceria com Felipe Ribeiro. Íntimo é também uma das canções lançadas recentemente por Coruja e que se encontra em todas as plataformas de streaming. A música foi produzida por Allen Alencar.