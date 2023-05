Ana Paula Novaes é a ‘Gata da Capa’ da semana

Do Marajó direto as lentes do fotógrafo Neto Soares, estampando o projeto “Gata da Capa”. Assim foi a semana da técnica de enfermagem e estudante de história, Ana Paula Novaes, que ficou encantada com o convite e a oportunidade de participar de um ensaio fotográfico pela primeira vez. O ensaio foi realizado na Fazenda São Jerônimo e na Pousada dos Guaras, na ilha do Marajó.

Segundo Neto Soares, a ideia era mostrar toda a beleza do Marajó. “Queríamos uma mulher com a beleza marajoara. Utilizamos as praias e o búfalo que é algo que tem a cara do Marajó, tivemos uma praia deserta. E assim tivemos mais sensibilidade para olhar essa beleza”, explicou. Neto destacou, que apesar de ter sido o primeiro ensaio sensual de Ana Paula, a jovem rendeu rápido. “É um grande ensaio para o maior veículo de comunicação do Norte, então ela foi muito bem. Logo se soltou e criou intimidade com o ambiente e com o projeto”.

Ana conta que ainda não conhecia o trabalho de Neto Soares até o momento do convite. “Recebi o convite através de um amigo, fui pesquisar o trabalho do fotógrafo e fiquei encantada com o talento que ele tem de captar a beleza feminina de uma maneira única, majestosa”, afirmou. A técnica de enfermagem e estudante ressaltou ainda que foi gratificante fazer parte do projeto.

“O Neto e sua equipe passam a segurança necessária para que a modelo se sinta totalmente confortável em todos os momentos do ensaio, além de claro, a sensação de se sentir bem consigo mesma através do ensaio realizado”, destacou. Ana Paula conta que a atividade física é uma de suas maiores paixões. “Nosso corpo foi feito para estar em movimento, e ao mesmo tempo que você trabalha e fortalece seu corpo, você consegue, sem dúvidas, fortalecer a sua mente”.

Gata da Capa Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares

A Gata da Capa da semana garante que não há sensação melhor do que estar bem consigo mesma. “Você se sente poderosa. Esse projeto trabalha a autoestima da mulher de uma forma simples, mas com um significado enorme”, garantiu. Ana Paula concluiu dizendo que indica essa experiência para todas as mulheres.

O projeto Gata da Capa é um concurso de beleza, que promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. A curadoria do concurso é de Neto Soares, responsável por escolher as gatas que vão fazer parte do projeto. A escolha vem por meio das redes sociais, onde os interessados postam uma foto marcando os @ dele, e os de Jornal Amazônia e O Liberal.

VEJA MAIS