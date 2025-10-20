Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ana Maria Braga se emociona ao falar de Tom Veiga no 'Mais Você', o 'Louro José'

A apresentadora destacou o quanto a partida de Tom marcou sua trajetória profissional e pessoal.

Estadão Conteúdo
fonte

Ana maria Braga fala ao Fantástico mais sobre Tom Veiga (Reprodução)

Ana Maria Braga celebrou, nesta segunda-feira, 20, os 26 anos do Mais Você em uma edição marcada pela emoção e pela lembrança de Tom Veiga, intérprete de Louro José. Durante o programa, ela reviveu momentos ao lado do parceiro de longa data e chorou ao relembrar a perda do amigo, que morreu em 2020.

A homenagem exibiu trechos históricos da dupla. A apresentadora destacou o quanto a partida de Tom marcou sua trajetória profissional e pessoal. "A gente estava prestes a viver um dos momentos mais difíceis da minha vida, da vida de todo mundo aqui na equipe, na Globo... Foi quando o nosso amado Tom Veiga foi e não voltou", disse.

A apresentadora declarou ao antigo parceiro: "Quantas vezes, depois da sua partida, eu tive a sensação de que você ia comentar um assunto e, óbvio, falar uma bobagem e fazer a gente rir e chorar durante o programa. Foram mais de 5 mil edições ao seu lado, sempre fiel, amoroso e inteligente", declarou.

VEJA MAIS

image Ana Maria Braga chora ao falar de câncer com Carolina Dieckmmann

image Deu água na boca? Ana Maria Braga cai na gargalhada com formato de picolé de banana
O momento foi exibido no "Mais Você" desta quarta-feira (8)

image Neto de Ana Maria Braga aspira apito e vai parar no hospital
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Mariana Maffeis explicou que o filho começou a emitir som de apito pelo nariz depois que o objeto entrou em seu corpo

Além da homenagem no ar, Ana Maria usou as redes sociais para refletir sobre as mais de duas décadas de trajetória na atração matinal. Em um texto publicado no Instagram, ela celebrou a longevidade do programa e agradeceu ao público pela parceria ao longo dos anos. "Dentro de 26 anos aconteceu tanta coisa que até a palavra 'estreia' perdeu o acento. É impressionante o quanto o mundo pode mudar em um certo período de tempo", escreveu.

A apresentadora também relembrou o início da atração, em 1999. "Há 26 anos eu continuo dizendo 'bem-vindas' e 'bem-vindos' para todos vocês que me acompanham. Juntos, trocamos receitas, aprendemos, evoluímos", escreveu.

Encerrando a celebração, Ana reforçou o sentimento de gratidão e a disposição para seguir no ar. "Tem coisas que a gente faz por vontade, por ego ou por um sonho. Mas tem outras que a gente faz por vocação. E eu tenho a alegria e a honra de exercer a minha há tanto tempo. Acorda, menina! Estamos, entre aspas, apenas começando."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ana Maria Braga

papagaio louro josé

Tv Globo

mais você ana maria braga

Mais Você
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOSTRA

Exposição inédita ‘Você Já Escutou a Terra?’ chega ao Museu do Estado do Pará

Com entrada gratuita, a mostra imersiva promete chamar o público a refletir sobre a relação entre humanos e o planeta

20.10.25 15h02

CULTURA

Filme paraense vencedor do Doc Futura será exibido em primeira mão no MIS, em Belém

Sessão é parte da programação da Casa Futura e terá ingressos gratuitamente ao público que poderá assistir ao filme com exclusividade e participar de debate

20.10.25 8h00

CULTURA

Sandy e namorado vão ao aniversário de Lucas Lima, ex da cantora

O ex-casal mantém uma boa relação e a parceria na criação do filho, Theo, de 11 anos.

19.10.25 19h02

FAMOSOS

Alane Dias acompanha Francisco Gil no Maracanã após levar namorado para clássico em Belém

No Maracanã, o time carioca bateu o Palmeiras por 3 a 2, com a presença da atriz

19.10.25 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é Isabella Arantes? Conheça a namorada de Gabriel Medina

A modelo, bailarina e influenciadora é ex-companheira de Zé Felipe e está grávida do surfista

20.10.25 10h45

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

FAMOSOS

Gabriel Medina anuncia gravidez da namorada, Isabella Arantes

Medina e Isabella assumiram o namoro no fim de agosto

20.10.25 7h58

Gaby Spanic é expulsa de A Fazenda 17

20.10.25 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda