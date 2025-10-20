Ana Maria Braga se emociona ao falar de Tom Veiga no 'Mais Você', o 'Louro José'

Ana Maria Braga celebrou, nesta segunda-feira, 20, os 26 anos do Mais Você em uma edição marcada pela emoção e pela lembrança de Tom Veiga, intérprete de Louro José. Durante o programa, ela reviveu momentos ao lado do parceiro de longa data e chorou ao relembrar a perda do amigo, que morreu em 2020.

A homenagem exibiu trechos históricos da dupla. A apresentadora destacou o quanto a partida de Tom marcou sua trajetória profissional e pessoal. "A gente estava prestes a viver um dos momentos mais difíceis da minha vida, da vida de todo mundo aqui na equipe, na Globo... Foi quando o nosso amado Tom Veiga foi e não voltou", disse.

A apresentadora declarou ao antigo parceiro: "Quantas vezes, depois da sua partida, eu tive a sensação de que você ia comentar um assunto e, óbvio, falar uma bobagem e fazer a gente rir e chorar durante o programa. Foram mais de 5 mil edições ao seu lado, sempre fiel, amoroso e inteligente", declarou.

Além da homenagem no ar, Ana Maria usou as redes sociais para refletir sobre as mais de duas décadas de trajetória na atração matinal. Em um texto publicado no Instagram, ela celebrou a longevidade do programa e agradeceu ao público pela parceria ao longo dos anos. "Dentro de 26 anos aconteceu tanta coisa que até a palavra 'estreia' perdeu o acento. É impressionante o quanto o mundo pode mudar em um certo período de tempo", escreveu.

A apresentadora também relembrou o início da atração, em 1999. "Há 26 anos eu continuo dizendo 'bem-vindas' e 'bem-vindos' para todos vocês que me acompanham. Juntos, trocamos receitas, aprendemos, evoluímos", escreveu.

Encerrando a celebração, Ana reforçou o sentimento de gratidão e a disposição para seguir no ar. "Tem coisas que a gente faz por vontade, por ego ou por um sonho. Mas tem outras que a gente faz por vocação. E eu tenho a alegria e a honra de exercer a minha há tanto tempo. Acorda, menina! Estamos, entre aspas, apenas começando."