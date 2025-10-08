Deu água na boca? Ana Maria Braga cai na gargalhada com formato de picolé de banana

A apresentadora Ana Maria Braga caiu na gargalhada enquanto estava ensinando uma receita de picolé de banana na edição desta quarta-feira (8), no programa Mais Você. Na finalização da cobertura do doce, Ana Maria começou a rir quando viu que o formato que o picolé estava tomando tinha ficado um pouco inusitado.

Após a apresentadora não conseguir conter as risadas, a repórter Ju Massaoka continuou explicando o preparo da sobremesa. "Basta colocar um palito de sorvete na banana, mergulhar no leite condensado, dá uma empanada do leite em pó, mergulha no chocolate e leva pra geladeira para endurecer. Para de rir!", brincou Ju.

Depois que a receita ficou pronta, Ana Maria ofereceu um pedaço para Louro Mané provar, mas ele recusou e ainda levou uma alfinetada da apresentadora em rede nacional. "Larga mão de ser machista, rapaz! Que coisa é essa?", disse Ana Maria, alegando que ele teria recusado provar a sobremesa apenas por conta do formato.

Nas mídias sociais, os internautas comentaram sobre o episódio cômico no programa da TV Globo. “11:13 da manhã e a Ana Maria Braga ensinando a fazer um picolé de banana com chocolate”, escreveu uma pessoa. “A 5ª série que habita em mim, saúda a 5ª série que habita em você hahaha”, disse outra mulher. “Alguém precisa colocar um +18 no programa da Ana Maria Braga”, brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)