Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Deu água na boca? Ana Maria Braga cai na gargalhada com formato de picolé de banana

O momento foi exibido no "Mais Você" desta quarta-feira (8)

Victoria Rodrigues
fonte

Na internet, as pessoas se divertiram com a risada de Ana Maria Braga. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

A apresentadora Ana Maria Braga caiu na gargalhada enquanto estava ensinando uma receita de picolé de banana na edição desta quarta-feira (8), no programa Mais Você. Na finalização da cobertura do doce, Ana Maria começou a rir quando viu que o formato que o picolé estava tomando tinha ficado um pouco inusitado.

Após a apresentadora não conseguir conter as risadas, a repórter Ju Massaoka continuou explicando o preparo da sobremesa. "Basta colocar um palito de sorvete na banana, mergulhar no leite condensado, dá uma empanada do leite em pó, mergulha no chocolate e leva pra geladeira para endurecer. Para de rir!", brincou Ju.

VEJA MAIS

image Macarrão com queijo de micro-ondas é a receita da Ana Maria Braga de hoje (25/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Macarrão com queijo de micro-ondas; confira o modo de preparo

image Neto de Ana Maria Braga aspira apito e vai parar no hospital
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Mariana Maffeis explicou que o filho começou a emitir som de apito pelo nariz depois que o objeto entrou em seu corpo

image Cheesecake de morango no copinho é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/09)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Cheesecake de morango no copinho ; confira o modo de preparo

Depois que a receita ficou pronta, Ana Maria ofereceu um pedaço para Louro Mané provar, mas ele recusou e ainda levou uma alfinetada da apresentadora em rede nacional. "Larga mão de ser machista, rapaz! Que coisa é essa?", disse Ana Maria, alegando que ele teria recusado provar a sobremesa apenas por conta do formato.

Nas mídias sociais, os internautas comentaram sobre o episódio cômico no programa da TV Globo. “11:13 da manhã e a Ana Maria Braga ensinando a fazer um picolé de banana com chocolate”, escreveu uma pessoa. “A 5ª série que habita em mim, saúda a 5ª série que habita em você hahaha”, disse outra mulher. “Alguém precisa colocar um +18 no programa da Ana Maria Braga”, brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ana maria braga

mais você

tv globo

receita

formato

picolé de banana
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda