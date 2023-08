Ana Maria Braga avalia barriga tanquinho de Richarlyson e Felipe Andreoli ao vivo: 'Mais ou menos'

Durante o programa "Mais Você" desta segunda-feira (7), Ana Maria Braga convidou Felipe Andreoli e o ex-jogador Richarlyson para um café da manhã. A apresentadora aproveitou o momento para avaliar a barriga tanquinho dos dois para saber qual a melhor.

Rycharlyson estava atendendo ligações do Criança Esperança ao lado de Fabiana Karla, Linn da Quebrada, Astrid Fontenelle e outros artistas, quando foi chamado para tomar café da manhã e conversar sobre futebol. Felipe Andreoli, que também participaria da conversa, brincou que Ana Maria teria esquecido dele. "Você lembrou do tanquinho dele e esqueceu do meu, né?", perguntou.

Sem hesitar, a apresentadora levantou a camisa do ex-jogador e alisou a barriga definida do rapaz. Logo em seguida, ela pediu para ver a de Andreoli e avaliou: "É, tá mais ou menos", disse. O comentarista levou a situação na brincadeira e respondeu que "um dia chega lá".

Nas redes sociais, o momento repercurtiu, divertindo os espectadores. Confira algumas reações:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)