Ana Maria Braga se divide entre emoção com vídeo de fã mirim e susto com 'nude' de Felipe Andreoli

A apresentadora Ana Maria Braga ficou emocionada com o recado do pequeno Juliano, um fã de 4 anos, durante a exibição do programa “Mais Você” na segunda-feira (26). O garoto gravou um vídeo para a apresentadora falando sobre o carinho que sente por ela. Na filmagem fofa, o garoto disse que sonha em um dia encontrar com Ana Maria.

O vídeo de Juliano foi exibido no fim do programa e surpreendeu a apresentadora. Juliano contou que assiste todos os dias o programa matinal e aproveitou para fazer um pedido para Ana Maria. “Me leva para te conhecer, por favorzinho! Por favor! Você está me vendo aqui? Sou eu, sou o Juliano! E eu quero muito te conhecer".

“Você é a Ana Maria Braga! Eu sempre te assisto, nunca quero parar de assistir você, entendeu? Nunca quero parar de te ver na Globo. Te amo. Tchau, titia!”, disse o pequeno Juliano.

Encantada, a apresentadora declarou sua vontade em encontrar o garoto. “Eu estou te vendo sim, Juliano. Eu adorei te conhecer! Um beijo muito carinhoso meu e do meu Lourinho aqui. Você é lindo! Obrigada! Quem sabe a gente não se conhece, tá?”, acrescentou Ana Maria Braga, mandando um beijo para o menino e encerrando o programa.

Felipe Andreoli fica tenso após fala de Ana Maria Braga

Durante o papo sobre a Copa do Mundo com o jornalista e comentarista, a apresentadora mudou o tema da conversa, pegou o celular e disse que tinha uma imagem para mostrar a Andreoli. Apreensivo com a fala de Ana Maria Braga, o comentarista disse que estava aflito por não saber do que se tratava, já que foi pego de surpresa.

“Nesse momento o meu coração já acelera, porque eu fui olhar para as letrinhas [texto no teleprompter] e não é o que realmente está escrito ali. Ela já tá vindo com alguma coisa fora do script”, falou.

Logo depois, para o alívio de Andreoli, a apresentadora acabou com o suspense e falou que iria mostrar a imagem de uma suposta camisa preta da seleção brasileira, que, segundo informações recebidas nos bastidores, o jornalista levaria para o programa e entregaria como presente para ela.

“Olha, eu já estou até suando aqui de nervoso. Já pensei que acharam um nude meu por aí e a Ana Maria vai me mostrar bem na hora do café da manhã”, brincou Felipe Andreoli.

A resposta de Andreoli fez a apresentadora do programa matinal cair na gargalhada, aproveitando para comentar sobre a reação inusitada dele. “Olha só como são as coisas, não é? Para mim, quem deve, teme!”, alfinetou Ana Maria. "Não estou mandando por aí, não. No máximo para Rafa [esposa]", disse o comentarista.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)