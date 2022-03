Ana Maria Braga aparece com bolsa de botijão de gás; veja

Ana Maria Braga publicou, nesta terça-feira, 22, uma foto em seu Instagram usando uma bolsa de botijão de gás. A apresentadora ainda brincou com a situação e escreveu: "Bolsa de Luxo", além das hashtags criticando os preços do gás no país: "#botijaodegas, #precodogas e #obrasilpiorou"

VEJA MAIS

Não é a primeira vez que Ana Maria aparece com acessórios exóticos. Anteriormente, ela já havia apresentado o Mais Você com um colar de cenouras para protestar contra os preços altos do vegetal e de outros alimentos.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)